Irmã de Gabigol muda visual e semelhança com jogador impressiona: 'Clone'

Se parecem? Irmã do jogador Gabigol, Dhiovanna Barbosa radicalizou os fios e surpreendeu com novo visual; veja antes e depois

Irmã do jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol, Dhiovanna Barbosa surpreendeu os seguidores na noite de quinta-feira, 29, ao revelar em suas redes sociais que está com um novo visual. A influenciadora digital decidiu radicalizar mais uma vez e surgiu com os fios bem diferentes do que costuma aderir.

Dhiovanna, que estava com as madeixas curtas, mostrou que diminuiu ainda mais o tamanho do cabelo. Além disso, ela deixou os fios escuros para trás e escolheu clareá-los. Agora, a irmã do atleta está loiríssima!

Em seu Instagram oficial, a influenciadora abriu um álbum de fotos e exibiu o novo visual ainda no salão de beleza. "Quando eu tô loira me esquece, tá?!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, admiradores de Dhiovanna Barbosa deixaram diversos comentários carinhosos elogiando a beleza da influencer. "Já disse e repito: perfeita!", declarou uma internauta. "Você combina com tudo mulher, ficou lindo", disse outra. "Ficou linda!", falou uma terceira.

Além do novo visual de Dhiovanna, o que também chamou atenção do público foi a grande semelhança da influenciadora com o irmão, que também costuma usar o mesmo tom de cor no cabelo. "Um clone do Gabriel? Ficou diva", elogiou uma seguidora. "Gabigol de maquiagem", brincou outra. "O próprio Gabi!", se surpreendeu uma terceira.

Confira o novo visual de Dhiovanna Barbosa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dhiô Barbosa. (@dhiovannab)

