Giovanna Antonelli faz revelações sobre seus 3 filhos: 'Diálogo e amizade'

Em entrevista exclusiva para a CARAS, Giovanna Antonelli faz revelações sobre seus três filhos e sobre a chegada dos seus 50 anos

Além de muita beleza, a atriz Giovanna Antonelli passa muita segurança e autenticidade para muitas mulheres. Por isso, a famosa, de 48 anos, foi escolhida pela Dimy para representar a marca e durante o evento da nova coleção, ele fez revelações exclusivas para a CARAS Digital.

Usando um look cheio de estilo, um conjuntinho amarelo e óculos escuros, a artista, que está fazendo a nova novela da Max, Beleza Fatal, e o filme Rio de Sangue, da Disney, falou sobre estar chegando aos 50 anos e estar vendo os filhos, Pietro Antonelli, fruto da relação com Murilo Benício, e as gêmeas, Sofia e Antônia, do casamento com Leonardo Nogueira, crescendo. Cofira a entrevista a seguir!

CARAS: Você vai completar 50 anos em 2026. Como você vê a chegada dos 50 anos?

G.A.: "Amadurecimento, colecionar história, celebrar tudo que conquistei até aqui… Ihhhhh. Ainda falta muito tempo! Mas com certeza será uma idade como todas as outras. Entrarei muito grata de estar viva com saúde. Mais em 2026 você me pergunta de novo, OK?".

CARAS:Está sendo como você imaginava?

G.A.: "A minha vida? Com certeza melhor do que eu poderia imaginar. Apesar de ser muito criativa por imaginar coisas surpreendentes e milagrosas, mas o meu saldo é muito maior que o déficit. Busco um dia a dia ainda mais leve e cheio de significado. Como a ansiedade é o excesso de futuro, não fico pensando nele. Meu foco é construir algo para o futuro, mas vivo o momento presente intensamente todos os dias. A maturidade traz a mentalidade incrível de entender que o futuro está na mão de Deus. Então, só o que peço é: ‘Universo, surpreenda-me!".

CARAS:Sobre família: Como é ser mãe de adolescentes?

G.A.:"Uma delícia. Eles me ensinam tanto todos os dias, com suas visões únicas sobre o mundo, sua energia e autenticidade. É uma fase cheia de descobertas, e eu adoro acompanhar o crescimento deles.Tenho os melhores filhos do mundo".

CARAS: É diferente criar meninas e menino nesta fase da vida?

G.A.:"Não sinto essa diferença. Temos muito diálogo, amizade, confiança e nos divertimos bastante todos juntos e gostamos de estar em família. Aqui em casa, é tudo leve, cheio de conversa e aprendizado mútuo".

CARAS: Qual é o maior conselho que você dá para seus filhos?

G.A:"O maior conselho que dou, na verdade, é não dar conselhos. Tento trazer pensamentos e compartilhar as coisas que aprendi ao longo da vida, mas deixo que eles façam suas próprias escolhas. Ao mesmo tempo, reforço a importância de serem fiéis a quem são, seguirem seus sonhos, respeitarem os outros e fazerem tudo com amor e verdade. A vida é sobre aprendizado e autenticidade, e é isso que desejo para eles".

CARAS: Como você define as personalidades das gêmeas Antônia e Sofia? Elas são parecidas com você?

G.A.:"Não. Somos três pessoas completamente diferentes com personalidades muito fortes e muita determinação. Elas são incríveis!".

CARAS: Elas dizem se querem seguir os seus passos na TV?

G.A.: "Não. Nunca pensaram nisso. Até agora".

CARAS: Como é ver o seu filho, Pietro, se tornando modelo e músico? Você já imaginava que ele iria seguir o caminho artístico?

G.A.:"Sim. Há muitos anos ele vem se potencializando nas coisas que ele tem vontade de fazer. Tem muito foco em tudo que se propõe. E muita disciplina. Tem muita garra e determinação. E vibro por um caminho cheio de surpresas e luz. E um caminho com muita leveza, assim como ele é".

CARAS: Você já imagina como será quando seus filhos crescerem e saírem de casa? Já está preparada para o ‘ninho vazio’?

G.A.:"Eu me basto. Sou feliz. E seria egoísmo não torcer pelos meus filhos crescendo, sendo independentes e construindo seus caminhos maravilhosos. Quando esse momento chegar, vou estar aqui cheia de orgulho e com a certeza de que dei a eles tudo o que podia para seguirem em frente com confiança e amor".

CARAS: A Dimy fala sobre a importância de cada mulher se sentir autêntica e confortável em sua própria pele. Qual é a sua mensagem para as mulheres que acompanham sua carreira e buscam essa mesma força interior?

G.A.:"Autenticidade é nossa maior força. Não existe padrão ou fórmula, cada mulher carrega um brilho único, e isso a torna especial. Então, confie em si mesma, valorize suas escolhas e celebre cada etapa do caminho. A beleza tá em se sentir confortável sendo quem você é".

