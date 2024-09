Filha de Leonardo impressiona ao passar por transformação no visual: ‘Voltei’

Mudança aprovada? Filha do cantor Leonardo, Jéssica Beatriz Costa acumula comentários ao exibir novo visual nas redes sociais

Na última quinta-feira, 5, Jéssica Beatriz Costa surpreendeu seus seguidores ao revelar uma transformação radical em seu visual. Em suas redes sociais, a filha do cantor sertanejo Leonardo compartilhou o antes e depois da mudança e mostrou que abandonou os cabelos escuros para apostar em fios mais iluminados.

Através de seu perfil no Instagram, Jéssica Beatriz compartilhou um vídeo mostrando sua transformação de visual. No início, ela aparece com a raiz do cabelo crescida e as pontas mais claras. Após a ida ao salão, a influenciadora digital surge exibindo fios ainda mais loiros, com um tom dourado uniforme desde a raiz.

“Voltei”, Jéssica escreveu na legenda da publicação, que acumulou mensagens nos comentários. Enquanto muitos seguidores elogiaram, outros opinaram: “Ficou mais linda do que já era”, disse uma seguidora. “O preto te deixa mais jovem, o loiro mais velha, mas ambos lindo”, escreveu outra. “Maravilhosa”, elogiou uma terceira.

Veja o antes e depois de Jéssica Beatriz Costa:

Vale lembrar que Jéssica Beatriz Costa é a terceira dos seis filhos de Leonardo. Em suas redes sociais, a influenciadora digital mostra que herdou a desenvoltura do pai e a beleza da mãe, Priscila Beatriz, e costuma chamar bastante atenção com suas postagens. Inclusive, ela já foi casada com o ator Sandro Pedroso, com quem teve um filho, Noah, de sete anos.

Filha de Leonardo exibe resultado de cirurgia plástica:

Filha do cantor Leonardo, a influenciadora digital Jéssica Beatriz Costa surpreendeu ao fazer um novo ensaio fotográfico e ostentou o resultado da cirurgia plástica que fez há cerca de seis meses. A musa apareceu apenas com look mínimo enquanto posava com suas novas curvas à mostra. Em dezembro de 2023, ela fez uma cirurgia plástica invasiva.

Na época, ela enfrentou complicações e teve que voltar para a mesa de cirurgia depois do procedimento: “Vivi mais um milagre de Deus na minha vida. Prometo que depois vou contar em detalhes tudo que aconteceu. Mas para quem não sabe, fiz abdominoplastia, tive que tomar sangue, voltei para cirurgia de novo”, disse, Jéssica, que agora está contente com o resultado da cirurgia.