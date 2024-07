Ex-BBB Paula Freitas revela prepação de cirurgia para afinar cintura: 'Quatro meses'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-participante do BBB 23 Paula Freitas explica decisão de fazer o remodelamento costal e desabafa sobre ataques

Ex-participante do BBB 23, Paula Freitas (30) se tornou assunto nesta quinta-feira, 25, ao compartilhar o resultado do remodelamento costal que fez no início do mês de julho. A cirurgia, feita para afinar a cintura, precisou de uma longa preparação e trouxe dúvidas, elogios e alguns ataques de internautas.

Paula Freitas conta que tudo começou quando encontrou seu médico , o cirurgião Wilian Pires, em um bar de Goiânia —cidade que mora atualmente—, e os dois decidiram almoçar juntos. Durante a conversa, o especialista falou que tinha viajado para o exterior a fim de estudar sobre o procedimento, e a convidou para conhecer mais sobre a intervenção em sua clínica.

"Há quatro meses atrás foi essa nossa conversa. Ele fez uma aula didática comigo, vi que era muito tranquila a cirurgia, pouco invasiva, e então começamos a nos preparar. Essa preparação que fizemos foi de emagrecimento, fortalecimento de músculos, treinei muito pesado nesses meses", conta, em entrevista à CARAS Brasil.

A cirurgia foi feita no início de julho e, de acordo com o médico, Freitas poderia perder até 20 centímetros de cintura, algo que ela já tinha vontade. "A minha genética é de uma mulher quadrada e de bunda grande. Sempre sonhei em ser a famosa mulher violão, não para agradar ninguém, mas porque eu queria isso."

A ex-BBB afirma que, desde que compartilhou sobre o procedimento, tem recebido muitas dúvidas em seu Instagram. Muitos acham que ela fez a retirada das costelas, já outros, não entendem como elas foram "entortadas", como diz a influenciadora formada em biomedicina.

Paula Freitas e seu cirurgião, Wilian Pires | Foto: Reprodução/Instagram @paulafreitas

Ela conta que pretende fazer vídeos ao lado do cirurgião para explicar mais sobre o procedimento, e que já está vendo seus números de seguidores subirem após a mudança no visual. "Meus fãs estão me recebendo de uma forma incrível, estão amando a Paula de 30 anos de idade. Aos poucos, estou colhendo os frutos do que eu já orei, sonhei e idealizei."

Porém, apesar do acolhimento e apoio, Freitas diz que continua recebendo ataques e comentários negativos desde que saiu do BBB 23. Emocionada, ela afirma que, atualmente, consegue lidar melhor com os haters, graças à sua fé e ao treinamento de inteligência emocional, e entende que eles também fazer parte da sua trajetória.

"Fui a cancelada do BBB 23. Sair de um cancelamento é muito difícil, ainda sofro resquícios até hoje da Paula que criaram lá dentro. Sei que tenho minha parcela de culpa, mas não sou o monstro que criaram", diz. "Peço para Deus acalentar meu coração, e levo para minha mentora de inteligência emocional para ela me ajudar. Sem os haters eu não existiria, eles também são significado da minha evolução."

CONFIRA FOTOS DO RESULTADO DA CIRURGIA DE PAULA FREITAS, EX-BBB 23: