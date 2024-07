Ex-BBB Paula Freitas faz procedimento para afinar a cintura e gera polêmica

A ex-BBB Paula Freitas compartilhou nas redes sociais que se submeteu a um procedimento para afinar a cintura e gerou polêmica

A ex-BBB Paula Freitas gerou muitas especulações entre os seguidores após aparecer com a cintura finíssima. Muitos chegaram a afirmar que a famosa teria passado por uma cirurgia de retirada das costelas.

Nesta quarta-feira, 24, a biomédica compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram e revelou qual foi o procedimento feito para afinar a cintura. Trata-se do remodelamento costal.

"Da primeira vez, eu vim bem ansiosa, mas desta vez eu estou feliz, porque vou dar continuidade a algo que comecei há um ano. Era meu sonho construir o corpo que sempre sonhei para mim mesma. Vim fazer remodelamento costal. Não é da minha estrutura ter a cintura fina, mas ter mais bumbum. Agora, quero ter o bumbum e a cintura fina também. Vou ficar violão", disse ela.

O remodelamento costal não consiste na retirada das costelas, mas as costelas são reposicionadas para deixar a cintura mais fina, o que gerou polêmica nos comentários da publicação. "Gente só eu acho isso um absurdo?", escreveu uma internauta. "Quando é que o ser humano vai parar de ter problemas com o espelho? Exagero não é legal", disse outra. "Será que é só eu que não teria coragem?", comentou uma terceira.

Cirurgias plásticas

A ex-BBB Paula Freitas impressionou os seus seguidores ao mostrar a sua boa forma após passar por procedimentos estéticos. Ela mostrou uma foto com look mínimo em um lindo de dia de sol e ostentou o seu novo corpo.

Recentemente, Paula passou pela lipoaspiração na barriga, pernas e braços. Além disso, ela também colocou silicone. A cirurgia aconteceu em maio do ano passado. “Sonho com isso desde muito nova. Foram muitas piadinhas, brincadeirinhas, muita coisa que eu ouvi e fui guardando, sofrendo calada”, disse ela ao Gshow após o procedimento, e ainda relembrou os comentários maldosos sobre sua aparência. “Foram comentários muito cruéis, absurdos, que só me impulsionaram ainda mais”.