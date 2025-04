Isis Valverde chama a atenção com look de banho transparente

Curtindo passeio com o filho, Isis Valverde chama a atenção ao apostar em saída de praia transparente e estilosa; veja a fotos

A atriz Isis Valverde, de 38 anos, postou fotos curtindo o ferido de Páscoa com o filho, Rael Valverde Resende, de seis anos. Em uma praia e em meio à natureza, a famosa fez os cliques e chamou a atenção.

Além de surgir remando com o menino, a artista ainda esbanjou beleza ao posar sozinha, exibindo seu look do dia. Para o passeio, Isis Valverde apostou em uma roupa de banho azul marinho e a saída de praia transparente foi a peça destaque.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a musa de elogios. "Lindíssima", escreveram os fãs. "Deusa", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Isis Valverde postou foto com o marido, o empresário Marcus Buaiz, e os enteados, José Marcus, de 13 anos, e João Francisco, de 10 anos. Os garotos são fruto do casamento que o amado dela viveu com a cantora Wanessa Camargo.

Veja as fotos de Isis Valverde:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Os preparativos para a festa de casamento de Isis Valverde

Isis Valverde, de 37 anos, abriu o jogo sobre os preparativos para seu casamento luxuoso com o empresário Marcus Buaiz, de 45. A atriz contou curiosidades sobre os vestidos, o local escolhido para a celebração e os planos para a lua de mel.

Isis e Marcus oficializarão a união no dia 3 de maio. A celebração, que reunirá cerca de 300 convidados, terá um custo estimado em R$ 5 milhões. Para garantir privacidade, uma torre será instalada nas proximidades do local para bloquear o sinal de celular. O menu contará com trufas importadas e uma variedade de pratos sofisticados. A atração musical ficará por conta do cantor Silva.

Entre os detalhes que chamam atenção está o fato da atriz usar até três vestidos ao longo da comemoração. Todos serão assinados pela estilista britânica Vivienne Westwood, escolhidos com foco no conforto. “A ideia é estilizar. Eu sempre reutilizei roupas. Acho importante lembrar que a moda também precisa ser refeita, não descartada. [Optei por mais de um vestido porque] tem que ser confortável para dançar, e eu quero curtir muito", disse em entrevista à Vogue.

Além disso, o casal optou por celebrar a união no interior de São Paulo, com a cerimônia marcada para o período da tarde, a fim de aproveitar ao máximo a luz natural. "O lugar é rústico, tem natureza, lago, pedra, verde... Parece uma fazenda no meio da Itália", comentou.