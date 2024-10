Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar fotos belíssimas de sua viagem

Amanda Meirelles, a campeã do BBB 23, arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 3, ao compartilhar algumas fotos de sua viagem. Ela está um Curação, uma ilha holandesa no Caribe.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a médica e influenciadora digital aparece esbanjando beleza e seu corpaço ao surgir fazendo poses na praia. Além disso, Amanda também mostrou o cenário paradisíaco que estava visitando.

Os fãs da ex-BBB encheram a publicação de elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Qualquer paisagem combina com você", afirmou outra. "Essa ilha não estava preparada para tanta beleza. Deu show meu amor", falou uma fã. "É muita beleza", comentou mais uma.

Vale lembrar que Amanda revelou que recentemente que teve muito insegurança em relação ao ser corpo durante o BBB. "Muitas coisas que eu achava que era bem resolvida, lá eu descobri que não era. Eu era muito bem resolvida, teoricamente. Tanto que boa parte das pessoas falavam assim: 'Ai, Amanda é uma personagem, olha as fotos dela'. Mas eu usava muito filtro. Dentro do programa, fiquei com vergonha de tomar banho de biquíni. Aí eu me toquei e falei assim: 'Caramba, tenho problema de corpo'. Eu sempre tive a minha vida inteira, mas nunca tinha prestado atenção", contou ela durante participação no programa Sem Censura.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Meirelles (@ameirelles)

Amanda abre o jogo sobre vida pós-BBB, relacionamento e novo reality

Amanda Meirelles viu sua vida mudar completamente após se tornar a grande campeã do BBB 23, da Globo. A médica, que era mais reservada e não utilizava a redes sociais com tanta frequência, conquistou milhões de seguidores no Instagram e descobriu que levava jeito como influenciadora. Em entrevista à CARAS Digital, ela falou sobre sua vida pós-BBB, revelou se está se relacionando com alguém e a possibilidade de participar de outro reality show. Confira a entrevista completa!