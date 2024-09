Amanda Meirelles relembra inseguranças com o corpo durante BBB: 'Vergonha'

A campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, relembrou que teve muitas inseguranças com o próprio corpo durante o confinamento do reality show

Amanda Meirelles, vencedora do Big Brother Brasil 23, reality da Rede Globo, relembrou que descobriu muitas inseguranças com o próprio corpo durante seu tempo confinada.

"Muitas coisas que eu achava que era bem resolvida, lá eu descobri que não era. Eu era muito bem resolvida, teoricamente. Tanto que boa parte das pessoas falavam assim: 'Ai, Amanda é uma personagem, olha as fotos dela'. Mas eu usava muito filtro", disse ela durante participação no programa Sem Censura.

Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Amanda começou a ter vergonha de fazer algumas atividades simples, como tomar banho. A médica contou que usava roupão ou camiseta para esconder o corpo. "Dentro do programa, fiquei com vergonha de tomar banho de biquíni. Aí eu me toquei e falei assim: 'Caramba, tenho problema de corpo'. Eu sempre tive a minha vida inteira, mas nunca tinha prestado atenção".

Segundo a Amanda, ela também tinha vergonha de entrar na piscina e afirmava não gostar de praia, quando na verdade apenas tinha vergonha de usar biquíni. "Eu tentava me enganar de que era bem resolvida com o meu corpo. Tinha mecanismos de defesa para mim mesma. Até que de repente eu olhei e aí quando eu via todo mundo entrando na piscina e eu ficava do lado de fora, ou se não eu pegava, tirava a roupa, saía correndo e pulava na piscina. Na minha cabeça ninguém estava vendo. Então, são coisas que aí eu parei para perceber. Lá, eu percebi que não gostava de praia e propaguei isso porque eu tinha vergonha de usar biquíni", desabafou ela.

Amor pela medicina

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, tem usando seu conhecimento e visibilidade na internet para abordar assuntos relacionados a saúde. Mais de um ano após vencer o reality global, a médica intensivista tem criado conteúdos com o objetivo de informar seus seguidores. "Senti esse desejo de comunicar", confessou ela em entrevista exclusiva à CARAS Digital.

Após conquistar o programa, Amanda viu sua vida mudar completamente, mas nunca pensou na possibilidade de largar a medicina. "Meu propósito é cuidar de pessoas e eu continuo firme nesse objetivo. É lógico que participar de um reality me abriu muitas portas, me fez conhecer pessoas que eu jamais esperaria, participar de programas, receber carinho [dos fãs], mas apesar de muitas coisas terem mudado, outras continuam iguais", garantiu.

Ela confessou que após o BBB imaginou que voltaria a trabalhar em hospital, já que seu intuito era ganhar o prêmio para quitar o financiamento que fez para cursar a faculdade. "Vou ganhar o prêmio e voltar a atuar nos hospitais. Só que quando você vê a possibilidade de continuar a exercer a sua profissão, só que em um alcance muito maior, eu vi que eu não ia deixar de ser médica utilizando as minhas redes, pelo contrário, eu ia atuar exatamente na medicina preventiva, o que a gente mais carece hoje", explicou ela, ressaltando que a maior dificuldade para os profissionais da saúde é a desinformação dos pacientes, o que pode causar o atraso nos diagnósticos.