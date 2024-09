Esposa de Endrick chama atenção ao posar com pijama avaliado em R$ 30 mil

Tudo isso? Esposa de Endrick, Gabriely Miranda surpreende ao escolher um pijama luxuoso para marcar presença na Semana de Moda de Paris

Gabriely Miranda, esposa do jogador Endrick, está pronta para fazer sua estreia na Semana de Moda de Paris. Em suas redes sociais, a modelo e influenciadora digital compartilhou que já desembarcou na capital francesa e em grande estilo. Isso porque ela apostou em um pijama de grife avaliado em impressionantes R$ 60 mil.

Em seu perfil no Instagram, Gabriely compartilhou fotos de sua chegada à Paris. Entre os registros, a modelo aparece posando no hotel com um pijama de seda repleto de monogramas da grife Louis Vuitton. Com a calça avaliada em R$ 13,1 mil e a blusa em aproximadamente R$ 15,4 mil, o conjunto totaliza quase R$ 30 mil.

Mas o luxo não para por aí! Para complementar o visual, Gabriely também escolheu uma bolsa da mesma grife, avaliada em cerca de R$ 59 mil. No álbum de fotos, a modelo exibiu os detalhes do look e revelou que foi convidada pela própria marca para participar da Semana de Moda: “Em Paris para Louis Vuitton ‘24”, escreveu a influenciadora digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELY MIRANDA (@gabrielymiiranda)

Nos comentários, Gabi recebeu muitos elogios dos seguidores: “A cara da riqueza! Amei”, disse uma admiradora. “A modelo mais linda que conheço”, escreveu outra. “Você arrasou, Gaby. Elegância e estilo em cada detalhe”, opinou uma terceira. Mais cedo, a modelo também apareceu vestindo outro look da marca para viajar e reforçar a parceria com a grife.

Vale lembrar que Gabriely Miranda, de 21 anos, e o jogador de futebol Endrick, de 18 anos, oficializaram recentemente o casamento. O casal surpreendeu a todos ao revelar nas redes sociais que optou por uma cerimônia secreta. Para celebrar a ocasião, eles compartilharam fotos de um ensaio fotográfico temático com direito a vestido de noiva e alianças:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABRIELY MIRANDA (@gabrielymiiranda)

Mãe de Endrick mostra presente luxuoso que ganhou da nora:

Mãe do jogador de futebol Endrick, Cintia Ramos usou as redes sociais na manhã deste sábado, 21, para mostrar um presente que ganhou da nora, Gabriely Miranda, após a modelo oficializar a união com o craque. Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto do perfume de luxo e afastou os rumores envolvendo o casamento.