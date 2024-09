De férias, Sophie Charlotte esbanja beleza com look de oncinha na praia

Após o fim da novela Renascer, Sophie Charlotte aproveita a folga para curtir praia e rouba a cena com um look mínimo de oncinha

Sophie Charlotte já deu início às suas férias após o término da novela Renascer, na Globo. Nesta terça-feira, 10, a atriz aproveitou a folga para curtir um dia tranquilo na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Sua presença não passou despercebida e ela chamou a atenção ao ser vista com um look de oncinha enquanto renovava o bronzeado na orla.

Em cliques feitos por fotógrafos que estavam na praia durante sua visita, Sophie mostrou como aproveitou o clima quente com estilo! De olho no retorno da tendência do animal print, a artista escolheu um biquíni de oncinha fininho para a ocasião e combinou a peça mais ousada com uma saia bege para um toque de discrição.

Além de dar um mergulho no mar, Sophie renovou o bronzeado, hidratou os cabelos e se divertiu com alguns amigos que também estavam na praia. Radiante e sorridente, a atriz apareceu belíssima em cada registro do momento descontraído. Vale lembrar que, apesar de ser a primeira aparição pública após o fim da novela, ela já estava curtindo suas férias.

Inclusive, Sophie deu um pulinho no exterior para curtir o período de descanso com seu novo romance, Xamã, em Orlando, na Flórida, Estados Unidos. Após o encerramento das gravações da novela, os intérpretes de ‘Damião’ e ‘Eliana’ curtiram uma viagem ao lado de uma colega de elenco, Theresa Fonseca, que interpretou a personagem 'Mariana'.

Vale lembrar que os rumores de um affair começaram depois que Sophie anunciou o fim de seu casamento com Daniel de Oliveira. Segundo a colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, tudo teria começado após as gravações do folhetim. Apesar de não assumirem um relacionamento, eles já fizeram diversas aparições juntos em clima de romance.

Xamã posta foto de Sophie Charlotte em viagem:

Após o encerramento das gravações de Renascer, da Globo, os atores Xamã e Sophie Charlotte estão curtindo e descansando com amigos o pós-novela. E na noite desta quinta-feira, 5, o rapper usou seu perfil no Instagram para compartilhar um clique da atriz. No registro publicado nos stories, a famosa aparece olhando para a paisagem.