Como está Mani Rego? Ex de Davi Brito faz aparição após cirurgias plásticas

Mani Rego, ex-mulher de Davi Brito, usou as redes sociais neste sábado, 30, para compartilhar como está sua recuperação após as cirurgias plásticas

A empreendedora Mani Rego, ex-mulher de Davi Brito, campeão do 'BBB 24', usou as redes sociais neste sábado, 30, para compartilhar como está sua recuperação após as cirurgias plásticas que realizou na última sexta-feira, 29, em um hospital da Bahia.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela declarou: "Oi gente, tudo bem? Graças a Deus deu tudo certo com a cirurgia. Passei a noite tranquila e já tomei meu café da manhã. Obrigada a todos que oraram e mandaram mensagens de carinho", disse ela na cama do hospital.

A influenciadora colocou silicone, remodelou o glúteo, fez abdominoplastia e mexeu na papada.

Por que Mani Rego fez cirurgias plásticas?

Através de um vídeo publicado em seu perfil oficial no Instagram, Mani abriu o jogo e explicou os motivos para aderir às cirurgias plásticas. "Decidi fazer a cirurgia plástica, porque eu tive um emagrecimento muito rápido. Perdi peso muito rápido, quase 13 quilos em um ano. Então, fiquei com a flacidez. Mas, antes desse emagrecimento, me incomodava muito a papada também. Como sempre vivenciei esse processo de engordar e emagrecer, meus seios também ficaram muito flácidos", iniciou ela.

Na sequência, a empreendedora se lembrou dos inúmeros ataques que recebeu quando passou a ser conhecida nacionalmente. Para quem não sabe, ela, que vivia um relacionamento com o ex-BBB Davi Brito, conquistou o público durante o confinamento do campeão da edição.

"No começo de tudo isso, as pessoas falavam muito sobre minha aparência física, minha idade, esses comentários que escutamos. Então, eu sofria muito hater. Vou me sentir mais feliz, porque quando estamos com a autoestima elevada, isso muda muito. Estou contando os segundos para a realização da cirurgia", finalizou Mani Reggo.

Leia também: Mani Rego abre o jogo sobre término com Davi Brito: 'Me doeu muito'