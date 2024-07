Cissa Guimarães lembra morte do filho caçula há 14 anos: "Meu anjo de Luz"

Neste sábado, 20, a atriz e apresentadora Cissa Guimarães abriu o coração ao falar sobre a morte do filho, Rafael Mascarenhas, que faleceu há 14 anos

Neste sábado, 20, a atriz e apresentadora Cissa Guimarães abriu o coração ao falar sobre a morte do filho, Rafael Mascarenhas, que faleceu há 14 anos após sofrer um acidente no Rio de janeiro. Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um vídeo em que mostra momentos ao lado do herdeiro.

Na legenda, escreveu: "Meu filho amado, hoje é o seu aniversário de Anjo! Um Anjo parrudo de 14 anos que continua espalhando seu amor nos abençoando e iluminando sempre! Te agradeço por me cuidar, continuar me ensinando sempre, por ter tido a benção de ser sua Mãe. Parabéns Rafael, muito obrigada filho, sua Benção meu anjo de Luz! Muita Luz de Rafa para todos nós! Salve Rafael! Te amo infinito!"

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de apoio para a apresentadora. "Que a espiritualidade esteja sempre presente a cuidar de você, assim como o anjo Rafael tem feito. Muita luz", disse uma. "Coincidentemente, hoje também é o aniversário de anjo do meu filho Serginho. Quando completava 5 anos da partida do meu filho, o seu também se foi, Cissa. Chorei por mim. Chorei por você! Que Jesus nos console! Abraço apertado!", compartilhou outra.

Relembre o caso

Rafael foi atropelado no dia 20 de junho de 2010, quando tinha 18 anos. Ele andava de skate no no Túnel Acústico, que estava interditado, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Dois carros entraram no local e um deles atingiu o jovem, que estava na companhia de amigos.

De acordo com testemunhas, dois veículos estavam apostando "racha" no túnel. Rafael Bussamra, que dirigia o veículo, deixou o local do acidente sem prestar socorro. Além disso, Roberto Bussamra, pai do responsável, foi acusado de subornar policiais para ajudar o filho.