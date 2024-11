Bárbara Evans faz procedimentos estéticos no rosto e mostra o resultado

Bárbara Evans realizou uma harmonização facial e trocou as suas lentes de contato nos dentes. A famosa fez questão de mostrar o resultado

Em suas redes sociais, Bárbara Evans sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 6, a digital influencer publicou em sua conta no Instagram e antes e depois de passar por alguns procedimentos estéticos. A famosa realizou uma harmonização facial e também trocou as lentes de contato nos dentes.

"Acabei de trocar minhas lentes de contato por uma versão muito mais natural e linda, com o incrível Dr. Adriano Iglesias! Um profissional excepcional, que fez o sorriso mais bonito que já tive! Estou muito feliz e agradecida pelo trabalho impecável e pela rapidez com que tudo foi realizado. O resultado ficou simplesmente lindo! Meu rosto ainda está um pouco inchado pelos procedimentos de harmonização", escreveu ela.

Nos stories, Bárbara ainda explicou os motivos de seus lábios estarem um pouco tortos. "Está meio torta a boca ainda por conta do que eu coloquei aqui (no queixo). Mas a minha boca já não era certa, já era torta", afirmou.

Fofura

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar novas fotos com os três filhos, frutos de seu casamento com Gustavo Theodoro.

Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa posou sorridente com os herdeiros no colo. Na primeira imagem, Bárbara aparece segurando a primogênita, Ayla, de dois anos, e depois os gêmeos, Álvaro e Antônio, de 11 meses.

Para o momento com as três crianças, a modelo surgiu usando um look todo vermelho. Já Ayla estava com um vestido azul e um tênis e os gêmeos com uma camiseta branca e bermuda. Ao dividir as imagens, a mamãe se declarou. "Meu domingo perfeito. Amo vocês, meus filhos!", escreveu ela na legenda.

