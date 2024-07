Ana Castela aposta em novo visual e faz mudança no cabelo; veja

Ana Castela mostrou o novo corte de cabelo nesta segunda-feira, 22, nas redes sociais e os fãs se divertiram com as comparações

A cantora Ana Castela chocou seus fãs ao mostrar que fez uma mudança no visual nesta segunda-feira, 22, e compartilhou o resultado nas redes sociais. A sertaneja decidiu cortar uma franjinha na altura dos olhos e recebeu uma chuva de elogios dos fãs.

"Tava sem nada pra fazer, e pensei: que tal uma franja?", brincou na legenda da publicação. Veja o resultado do novo visual da cantora!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

A boiadera recebeu diversos elogios: “Amei demais!!”, elogiou uma fã, “Ficou perfeita, você arrassa”, escreveu outra. Os amigos famosos da cantora também aprovaram o novo visual da estrela: "Gata demais, mulher", elogiou Gabi Martins,"Ficou top", concordou o sertanejo Luan Pereira.

Além disso, outros se divertiram com as comparações. "Beiçola, é você?", comentou brincando um, "Ana Beiçola Castela (risos) está parecendo uma boneca", concordou outro, "Corta para a Ana me xingando amanhã quando acordar hahah por conta da franja", apontou um terceiro.

A cantora entrou na brincadeira e também se igualou à vocalista do Bonde do Forró, Juliana Caetano, que é conhecida como Juliana Bonde. "Juliana 'Bondeira'", inventou ela.

Gustavo Mioto abre o coração ao falar de Ana Castela

Apesar de ser muito reservado com relação a sua vida pessoal, o cantor e compositor Gustavo Mioto (27) está cada vez mais apaixonado pela cantora Ana Castela (20) e não esconde de ninguém esse amor. Em entrevista à Revista CARAS, o artista abre o coração ao falar de sua amada e elogia a força e trajetória da 'boiadeira' na música brasileira: "Uma das salvações para o sertanejo".

Entre idas e vindas, o relacionamento dos dois tem evoluído bastante a cada dia. Gustavo avalia que vem aprendendo muito com Ana e acredita que sua companheira é uma das revelações no cenário sertanejo brasileiro.

“Eu a ajudo com a experiência que tenho e ela me ajuda com a inovação que está trazendo para o sertanejo”, pontua. Com uma história de amor iniciada em 2023, eles não descartam a possibilidade de concretizar uma vida a dois, embora, hoje, tenham a distância como empecilho — ela mora em Londrina, no Paraná, enquanto ele segue em São Paulo.