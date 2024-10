Aline Campos impressiona com transformação em seu visual: ‘Nova moldura’

Aline Campos visita o salão para renovar o visual e conquista elogios ao exibir o resultado com os fios mais iluminados

Na última quarta-feira, 24, Aline Campos encantou seus seguidores ao compartilhar uma transformação em seu visual. Em suas redes sociais, a modelo e apresentadora revelou que estava com saudade de passar por uma mudança e, por isso, decidiu iluminar os fios. Claro que o resultado chamou a atenção e rendeu muitos elogios para a eterna ‘Verão’.

Em seu perfil no Instagram, Aline mostrou que deu uma passadinha no salão de beleza do cabeleireiro queridinho das famosas, Anderson Couto, que também assinou o visual de Giovanna Ewbank, Deborah Secco e Bruna Marquezine. Em um vídeo de transição, a modelo pede para o profissional transformá-la de ‘ultrapassada’ para ‘ultramoderna’.

Na sequência, Campos mostra que decidiu abandonar a cor natural dos fios, que são bem escuros, e deu uma iluminada no visual, com tons de marrom e cobre: “Escolher mudar com quem entende do assunto sempre é uma ótima ideia!!”, ela legendou o vídeo, além de compartilhar vários cliques fazendo carão no espelho do salão de beleza.

“Tava com saudade de uma transformação externa. Já amando muito minha nova moldura”, Aline legendou e acumulou elogios pela mudança nos comentários: “Perfeita! Ficou ainda mais maravilhosa”, uma seguidora aprovou o visual. “Ficou linda, Aline! Morena iluminada para quem já é muito iluminada”, disse mais uma. “Combinou muito”, escreveu outra.

Vale lembrar que há pouco mais de um ano, Aline Campos compartilhou um relato sobre sua transição capilar. A atriz contou como foi deixar de alisar os fios: “Eu vivi uma transição capilar há três anos. Parei de alisar o cabelo. Desde a adolescência alisava o cabelo, foram uns vinte anos. Não sabia nem como era a raiz do meu cabelo”, disse.

“Eu precisava me reconectar com o meu cabelo para me aceitar antes de me aceitar com escova, chapinha, mega hair. Vivi esse processo e foi transformador, mas meu cabelo foi crescendo, e depois de todo esse processo resolvi que queria ver meu cabelo grande de novo”, Aline detalhou o processo de transição em suas redes sociais.

Aline Campos recebe declaração romântica do namorado:

A atriz e modelo Aline Campos recebeu uma declaração especial de seu novo namorado, Felipe Von Borstel. Os dois assumiram publicamente o romance no início do ano e desde então não se desgrudam. Através das redes sociais, o empresário abriu um álbum de registros do casal em uma viagem para Fernando de Noronha, Pernambuco.

