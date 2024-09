Adriana Lima faz rara aparição sem maquiagem ao desembarcar em SP

Adriana Lima ostenta a sua beleza natural ao posar com o rosto sem maquiagem no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

Na manhã desta segunda-feira, 16, Adriana Lima fez uma rara aparição ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Sem maquiagem, a modelo exibiu sua beleza natural e encantou ao aparecer ao natural. Vale destacar que recentemente, a brasileira havia sido alvo de críticas sobre sua aparência nas redes sociais.

Durante sua rara aparição em público, Adriana Lima, natural de Salvador, na Bahia, atualmente morando com a família no exterior, desembarcou na capital paulista para compromissos profissionais nos próximos dias. No aeroporto, a modelo desfilou sua beleza natural enquanto usava um conjunto preto, casaco e óculos de grau.

Sem maquiagem, Adriana também mostrou sua pele impecável e exibiu um sorriso encantador ao ser notada pelos fotógrafos no local. Além de sua beleza, a supermodelo, que é considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo, demonstrou sua simpatia, mesmo após ter sido alvo de críticas recentes sobre sua aparência.

Para quem não acompanhou, Lima, que já desfilou em importantes passarelas ao redor do mundo, foi alvo de comentários após aparecer com o rosto inchado durante e após a gestação de seu terceiro filho. Em resposta aos ataques e especulações sobre possíveis procedimentos estéticos, ela divulgou uma foto sem maquiagem para rebater.

"Rosto de uma mãe cansada de uma adolescente, dois pré-adolescentes, um menino ativo, um bebê de um ano aprendendo a andar e três cachorros... Obrigada por sua preocupação", Adriana desabafou sobre os comentários e ganhou o apoio de diversas famosas brasileiras, como Marina Ruy Barbosa, que saiu em defesa da modelo nas redes sociais.

Adriana Lima revela segredo para ter casamento saudável:

Na última quarta-feira, 4, Adriana Lima esteve no tapete vermelho do filme The Thicket, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Além de prestigiar o novo trabalho do marido, o produtor cinematográfico André Lemmers, a modelo também revelou o segredo para manter um casamento saudável e sem brigas, mesmo com 5 filhos e 3 cachorros.

Durante um bate-papo rápido no tapete vermelho com a revista americana Us Weekly, Adriana e André revelaram a fórmula para um relacionamento perfeito. Segundo o casal, o segredo para manter a harmonia tanto em casa com a grande família quanto no trabalho, já que participam de projetos juntos, é compartilhar os mesmos valores e princípios.