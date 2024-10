Zezé Di Camargo se derrete ao conversar com barriga de Graciele: 'Ansiedade'

Zezé Di Camargo mostrou um vídeo encantador onde conversa com a barriga de Graciele, que está à espera da primeira filha do casal

O cantor Zezé Di Camargo não esconde o quanto está ansioso para a chegada da filha caçula, Clara, fruto de seu casamento com Graciele Lacerda. Na noite de quarta-feira, 16, o artista sertanejo dividiu com o público um vídeo encantador onde surge conversando com a barriga da companheira, que está no segundo trimestre da gravidez.

No vídeo publicado por Zezé em seu Instagram oficial, Graciele aparece em pé enquanto o cantor se curva para beijar a barriguinha, estimulando a pequena a se mexer no ventre. "Beijo, viu? Clarinha, acorda! Está de noite", declarou ele no registro.

"Clarinha, o papai e a mamãe estão contando os dias para te conhecer. Que ansiedade boa!", se derreteu Zezé Di Camargo na legenda da postagem. Encantados com o momento entre pai e filha, diversos seguidores lotaram os comentários com mensagens carinhosas aos dois e também destacaram a vontade de conhecer a bebê.

"Coisa linda! Ansiosa pela chegada dessa princesa", disse um internauta. "O papai e a mamãe do ano! Amo tanto", falou outra. "Vai ser linda demais, ansiosa para ver o rostinho dela", escreveu uma terceira.

Vale lembrar que Clara é a primeira filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. O cantor sertanejo também é pai de Igor, Camilla e Wanessa Camargo, frutos de sua antiga união com a empresária Zilu Godoi.

Confira o vídeo de Zezé Di Camargo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

