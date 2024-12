Yuri Lima encanta ao mostrar nova foto do rostinho de Nala, sua filha com Iza

Após Iza mostrar o rostinho da filha, o jogador de futebol Yuri Lima dividiu um novo registro encantador da pequena Nala

O jogador de futebol Yuri Lima dividiu com o público uma nova foto fofíssima da pequena Nala, sua filha com a cantora Iza. Papai coruja, o atleta registrou o momento em que a bebê, de 2 meses de vida, adormeceu em seus braços.

Por meio de seus stories no Instagram, Yuri compartilhou o clique encantador com a herdeira no colo e mostrou novos detalhes do rostinho da pequena. Iza, inclusive, revelou aos fãs a primeira foto oficial de Nala na noite de quarta-feira, 18, no clipe de lançamento de 'Como Posso Amar Assim?', sua nova música.

Até então, Iza e Yuri Lima tinham publicado registros com a filha sem exibir nitidamente o rosto. Ainda na manhã desta quinta-feira, 19, o jogador de futebol também repostou trechos do clipe da artista com Nala em suas redes sociais.

A nova canção de Iza, dedicada à pequena, fala a respeito do sentimento de maternidade e criação. A primeira filha dos famosos chegou ao mundo no dia 13 de outubro deste ano, em uma maternidade no Rio de Janeiro.

Como é o quarto da filha de Iza? Cantora revela detalhes

A cantora Iza fez a alegria dos fãs ao mostrar detalhes de como é o quarto de bebê da primeira filha, Nala, fruto do relacionamento com Yuri Lima. Ela mostrou algumas fotos inéditas nas redes sociais para anunciar o seu novo projeto musical, chamado 'Como Posso Amar Assim?'.

A estrela escolheu o tema de floresta para o quarto da menina. O ambiente conta com papel de parede estampado com várias plantas e o móbile do berço tem bichos da floresta feitos de crochê. Além disso, o berço foi feito em tom de madeira natural; confira detalhes!

