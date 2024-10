Xamã tem carro avaliado em R$ 4 mi recuperado após roubo no Rio de Janeiro

O rapper e ator Xamã teve seu carro, uma Lamborghini Urus vermelha avaliada em R$ 4 milhões, roubado nesta quarta-feira, 16, no Rio de Janeiro

O rapper e ator Xamã teve seu carro roubado nesta quarta-feira, 16, no Rio de Janeiro. O veículo, uma Lamborghini Urus vermelha avaliada em R$ 4 milhões, foi recuperado na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, por agentes do programa Segurança Presente, poucos momentos após o crime.

De acordo com informações do portal G1, o carro estava com um segurança quando foi abordado por criminosos. Os agentes foram alertados por moradores que testemunharam o momento em que os bandidos levaram o automóvel.

Segundo informou a polícia ao portal, ao notar a presença dos agentes, o suspeito abandonou o carro e fugiu em uma motocicleta que dava suporte à ação. Os policiais estabeleceram um cerco para tentar capturar os criminosos, mas eles ainda não foram encontrados. Após ser recuperado, o carro foi levado para a 17ª DP (São Cristóvão), onde as investigações continuam.

Já a assessoria do rapper informou que ele estava em gravação no momento. E que o motorista que foi abordado pelos criminosos não sofreu agressões e passa bem.

Sophie Charlotte posta foto em clima de romance com Xamã, e rapper reage

A atriz Sophie Charlotte compartilhou novas fotos em suas redes sociais. No feed do Instagram, ela publicou registros de suas 12 horas em São Paulo e apareceu em clima de romance com o rapper Xamã.

Nas imagens, ela posou abraçada com o namorado. Em outro clique, apareceu deitada na cama, sorridente, como se estivesse sonhando acordada. Além disso, mostrou seu look para um evento. O rapper fez questão de elogiar a atriz nos comentários: "Por que é linda assim?", escreveu Xamã. "Linda e feliz", comentou a modelo Mariana Goldfarb. "Que linda e mais linda ainda te ver assim", concordou a atriz Giovanna Ewbank.