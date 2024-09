Virginia se apaixona por look personalizado de José Leonardo: ‘Olha os detalhes’

Virginia Fonseca fica encantada com roupinha personalizada cheia de significado que encomendou para o filho recém-nascido, José Leonardo

Nesta terça-feira, 17, Virginia Fonseca contou que se apaixonou por uma roupinha personalizada que encomendou para seu filho recém-nascido, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou os detalhes do lookinho, que conta com bordados repletos de significados para a família.

Nos stories do Instagram, Virginia contou que estava prestes a trocar a roupa do bebê, pois ele havia sujado a peça. No entanto, ela não resistiu e decidiu mostrar os detalhes do look, que foi totalmente personalizado após o nascimento do pequeno: “José já está indo trocar essa roupa, mas gente, olha os detalhes!”, disse a mamãe babona.

Na sequência, ela exibiu a roupinha, um macaquinho branco, adornado com bordados que incluem o peso e a altura que o bebê chegou ao mundo, além da data de nascimento, as iniciais e o 'logo' da família com desenhos do bebê, das irmãs mais velhas, da mãe e do pai: “A roupinha, que coisa mais linda”, ela legendou a publicação.

Vale lembrar que essa não foi a única roupinha fofa do menino. Em suas redes sociais, a influenciadora digital se emocionou ao mostrar as fotos do ensaio fotográfico de seu filho recém-nascido combinando looks com as irmãs mais velhas, Maria Alice, de três aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um aninho. Os três apareceram usando fantasias nos registros.

“Como que fica o coração??????? Minha vida toda resumida em uma foto!!!! Peço a Deus que abençoe a vida de vocês sempre e que sejam sempre vocês 3 juntos. É lindo ver esse amor puro e genuíno. Obrigada Deus pelos meus filhos e pela minha família”, Virginia escreveu na legenda e encantou os seguidores com a declaração.

