Virginia pede orações para receber alta após novo diagnóstico: “Vamos torcer”

Internada desde o nascimento do filho, Virginia Fonseca faz oração para receber alta da maternidade após enfrentar problema de saúde

Nesta quarta-feira, 11, Virginia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores que segue internada após o nascimento do terceiro filho com Zé Felipe, José Leonardo. Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital pediu oração dos seguidores para receber alta e voltar para casa depois de enfrentar um novo diagnóstico médico.

Após compartilhar que contraiu uma virose das filhas mais velhas, Virginia contou que segue em observação no hospital e pediu a torcida dos seguidores em meio ao momento delicado: "Vamos torcer para eu receber alta hoje, porque Deus é fiel. O José Leonardo já recebeu alta”, a apresentadora revelou que o recém-nascido já foi liberado pela equipe médica.

“A gente só está no hospital por causa de mim mesmo. A virose... nossa", Virginia completou o desabafo: "Vamos de oração". Vale lembrar que na última terça-feira, 10, ela também lamentou os sintomas da virose: "Galera, estou sumidinha aqui por motivos de: estou malzona. Peguei a virose das Marias. Não peguei aqui [na maternidade], não, peguei antes", disse.

Virginia pede orações para receber alta após novo diagnóstico - Reprodução/Instagram

"Galera, eu comecei a sentir os sintomas domingo. Então, provavelmente, domingo eu já estava com a virose, entendeu? Só que aí juntou tudo: pós-parto, virose... Depois vou contar pra vocês os perrengues que estou passando aqui, cagando que nem pato...", detalhou Virginia, que está tomando cuidado para não contaminar o recém-nascido.

Vale lembrar que Virginia Fonseca deu à luz José Leonardo no último domingo, 8, e desde então, a empresária continua na maternidade em Goiânia, Goiás. Além do pequeno, a influenciadora digital e apresentadora também é mãe de duas meninas, Maria Alice, que está com três aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um ano.

Virginia Fonseca tem previsão de alta alterada após virose?

A CARAS Brasil apurou que apesar da virose, Virginia Fonseca e José Leonardo estão muito bem de saúde! Segundo fontes, a influenciadora digital tinha previsão para deixar o hospital nesta quarta-feira de manhã, mas por conta da virose, ela aguarda novas orientações médicas após o diagnóstico; saiba a nova previsão de alta de Virginia.