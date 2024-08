Virginia e Zé Felipe elegem looks caríssimos para batizado de afilhado

A família 'Fonseca Costa' se reuniu nesta terça-feira (20) para o batizado de Gabriel, sobrinho e afilhado de Virginia e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe participaram de uma cerimônia da religião católica para se tornarem padrinhos de Gabriel, filho do irmão da influenciadora, William Gusmão, com Mellody Barreto, nesta terça-feira (20). A cerimônia reuniu familiares e amigos da família em uma igreja de Goiânia e chamou a atenção pela escolha luxuosa de looks dos padrinhos e das filhas deles, Maria Alice e Maria Flor. Descubra os valores a seguir!

Para a cerimônia, a família se vestiu inteira de branco, o que parece uma escolha simples. No entanto, as peças se tratam de trajes da alta costura.

Virginia escolheu um vestido larguinho, já que tem apostado em roupas mais confortáveis por causa da terceira gravidez, já que está à espera de José Leonardo. A influencer usou uma chemise de mangas compridas da Dolce & Gabanna, que está disponível no e-commerce da marca por R$ 33,5 mil.

As filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor, tambpem usaram Dolce & Gabanna. As peças se tratam da coleção infantil da marca italiana. A primogênita de Zé Felipe e Virginia usou um vestido sem mangas, com um padrão de renda delicado, que pode ser adquirido por R$ 12.681. Enquanto isso, a irmã usou uma peça com mangas com estampa semelhante, que custa R$ 11,25 mil.

Ao todo, mãe e filhas vestiram um total de R$ 57.431.

Virginia e Zé Felipe se mudam para mansão

O valor exorbitante se torna simbólico ao lado de outros bens da família, que adquiriu recentemente uma mansão em um condomínio de luxo de Goiânia, além de uma "casa" de veraneio em Mangaratiba, no Rio de Janeiro por R$ 27 milhões.

A nova residência da família "Fonseca Costa" conta com sete suítes, todas com travas eletrônicas para preservar a segurança dos moradores, cinema, academia, adega, briquedoteca para as crianças e uma série de áreas de lazer destinadas à familiares e amigos.