Virginia Fonseca encanta ao mostrar os filhos com looks iguais

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, usando looks iguais

Virginia Fonseca explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta terça-feira, 10, ao compartilhar novos registros dos três filhos juntos.

Nos registros publicados no feed do Instagram pela influenciadora digital, Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de 1, e José Leonardo, que nasceu no último domingo, 8, aparecem usando looks com a mesma estampa.

Ao mostrar os três filhos iguais, a mulher do cantor Zé Felipe se derreteu. "Foi aberta a temporada de vestir todos os 3 iguais. As duas tão vivendo para ver o José kkkk bonitinhas demais!! É muuuuuiiito amor envolvido. Que Deus abençoe sempre", escreveu Virginia na legenda da publicação.

Em seguida, a apresentadora do SBT brincou sobre o jeito tranquilo do caçula. "Ps: se o José continuar manso assim, vai sofrer na mão dessas 2 viu?! Kkkkk ouuuu vai ser muuuito mimado ne?! De 2, 1", completou a postagem.

Os fãs ficaram encantados com as imagens das crianças. "Muita fofura", disse uma seguidora. "Família linda", escreveu outra. "Não tô dando conta", se derreteu uma fã. "Deus desenhou a mão essas crianças, que perfeição!!!! Deus abençoe sempre essa família", falou mais uma.

Confira:

Virginia Fonseca sofre com fortes dores após o parto

A influenciadora Virginia Fonseca relatou nesta terça-feira, 10, dois dias após o parto de José Leonardo, seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, que está sofrendo fortes dores. Com bastante cólica depois do bebê sair de sua barriga, ela falou que está se surpreendendo.

Isso porque, a empresária já teve outros dois partos, mas comentou que dessa vez a sensação está bem intensa. Vale lembrar que as cólicas pós-parto acontecem porque o útero fica contraindo até voltar seu tamanho normal, o de antes da gestação.

"É uma dor que eu fico sem ar, não é normal não", relatou o que está sofrendo. "É realmente mais puxado", falou após receber mensagens de mamães que passaram pela situação. "É justo que muito custe, o que muito vale", refletiu sobre aumentar sua família.