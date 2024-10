Virginia Fonseca dá zoom em detalhe do rosto do filho: 'Perfeição'

Mãe coruja, Virginia Fonseca fica encantada ao revelar um detalhe fofíssimo do rosto do filho caçula, José Leonardo. Veja a foto

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou o seu lado de mamãe coruja ao compartilhar um detalhe encantador do filho caçula, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. A estrela exibiu um novo ângulo do nariz do bebê de quase 2 meses de vida e revelou o quanto acha o detalhe perfeito.

“A perfeição desse nariz”, disse ela. E os elogios não pararam por aí. “Olha como ele está um gato”, escreveu em outra foto.

José Leonardo nasceu em setembro e é o caçula do casal. Virginia e Zé também são pais de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos. Inclusive, eles acabaram de fazer uma festa luxuosa para o aniversário da filha do meio.

Romantismo

Pouco mais de um mês após o nascimento de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, Virginia Fonseca voltou ao trabalho no SBT. Nesta quinta-feira, 24, ela compartilhou que foi surpreendida pelo marido ao chegar na emissora, recebendo flores e um bilhete com uma declaração.

No registro compartilhado no feed do Instagram, Virginia mostrou as flores que ganhou de Zé Felipe, acompanhadas de um bilhete. "Meu amor, te desejo sucesso na volta do seu programa, que ocorra bem. Te amo demais e estou aqui te esperando com nossos filhos! Beijos, te amo", dizia a cartinha.

"Prontinha para voltar a gravar o Sabadou com Virginia e recebi flores do meu gato, Zé Felipe!!! Te amo, amor, obrigada por todo apoio sempre. Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso", escreveu ela na legenda da publicação. E Zé Felipe comentou: "Arrebenta meu amor te amo".

