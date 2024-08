Virginia Fonseca choca com tamanho do barrigão na reta final da gravidez

Tá chegando! A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar o tamanho do barrigão da terceira gravidez com Zé Felipe

À espera de seu terceiro filho com Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca impressionou o público na manhã deste domingo, 4, ao mostrar um novo vídeo de seu barrigão de grávida. Faltando pouco tempo para a chegada de José Leonardo, caçula do casal, a apresentadora do 'Sabadou', do SBT, não esconde o quanto está ansiosa para conhecer o bebê.

Em seus stories no Instagram, Virginia provou que iniciou o fim de semana com bastante energia. Como de costume, a famosa publicou um registro dançando a canção 'Louco, Louco', nova música do marido em parceria com a cantora Mari Fernandez.

Enquanto curtia o som no último volume, ela aproveitou o momento para levantar a blusa e exibir a barriga. Na reta final da gravidez, Virginia Fonseca destacou a silhueta ao mostrar José Leonardo grandinho em seu ventre. "Bom dia, domingou! Bora viver", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que além do caçula, Virginia e Zé Felipe também são pais de duas meninas: Maria Alice, de 3 aninhos, e Maria Flor, de 1. Apesar da pouca idade, as netinhas do cantor Leonardo também não escondem a ansiedade em conhecer o irmãozinho.

Virginia Fonseca exibe barrigão de grávida - Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Mãe de Virginia se irrita com geladeira luxuosa

A influenciadora Virginia Fonseca divertiu os seguidores ao compartilhar uma reclamação sincera da mãe, Margareth Serrão, a respeito da nova geladeira da família. Em seus stories no Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe mostrou que a matriarca perdeu a paciência com o item doméstico luxuoso.

Na ocasião, Margareth não escondeu a indignação ao explicar que a geladeira, que custa cerca de R$ 38 mil, não estava cumprindo a principal função: gelar. De acordo com a mãe de Virginia, o eletrodoméstico vem apresentando problemas há algum tempo.

"A geladeira não gela. Essa água está aqui desde ontem e ela não gela. Tem que colocar essa geladeira para funcionar ou então arrancar daqui e trazer outra", lamentou a sogra de Zé Felipe. Em seguida, ela contou que técnicos já foram chamados e, mesmo assim, não conseguem resolver o caso; confira mais detalhes!