Virginia Fonseca quebra silêncio sobre especulações da paternidade dos filhos: 'Sem nexo'

A influenciadora Virginia Fonseca foi alvo de desconfiança de internautas sobre a paternidade dos filhos com Zé Felipe, Maria Alice e José Leonardo

Virginia Fonseca quebrou o silêncio nas redes sociais depois de especulações sobre a paternidade dos filhos dela, o que começou com Maria Alice, a primeira filha com Zé Felipe.

Os boatos tomaram conta da web, nesta segunda-feira (26), e a influenciadora se revoltou com os comentários e vídeos, onde internautas apontavam o ex-namorado dela, o youtuber Rezende, como o "verdadeiro" pai da menina.

"Não peço para gostarem de mim, só peço que respeito com a minha família! Vivo por eles, é meu bem mais precioso. Não vou aceita isso. Aguentei até hoje, agora 'bora' para a Justiça, nem que eu precise contratar 50 advogados, apenas para ficar por conta disso", desabafou ela.

Virginia ainda pediu para que seguidores enviassem qualquer material sobre o assunto que ainda estivesse circulando nas redes: "Peço para vocês me enviarem tudo que verem por aí! Obrigada desde já".

A mãe de Maria Alice e Maria Flor também mostrou que criou um grupo com a equipe de comunicação dela, onde recebeu vídeos e fotos que foram divulgados nas redes sociais. Em um deles, um internauta aponta que o terceiro filho de Virginia e Zé Felipe, José Leonardo, seria fruto de um relacionamento extraconjugal da influencer com Neymar Jr:

"Aguentei até agora, por achar um absurdo essas falas, sem nexo algum. Respiro minha família e ver pessoas me humilhando assim é no mínimo triste! Falar que meus filhos são de outros homens? Nunca dei motivo para isso. SOU CASADA E MUITO BEM CASADA. Chega!", concluiu Virginia.

Virginia se envolve em polêmica com "ex-amiga" após fala da mãe

Pouco antes de lidar com as fake news sobre as filhas, Virginia Fonseca foi envolvida em polêmica por uma fala da mãe sobre a influenciadora Emily Garcia. Na ocasião, Margareth Serrão se referiu à influenciadora como "invejosa", o que foi rebatido por ela nas redes e se tornou alvo de opiniões do ex-namorado da filha, Rezende.