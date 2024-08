Rezende surpreende ao debochar de polêmica com Virginia: ‘Seria interessante’

Após a polêmica envolvendo Virginia Fonseca e Emily Garcia, Rezende rompe o silêncio e ironiza a situação nas redes sociais

No último domingo, 25, Rezende surpreendeu seus seguidores ao debochar da polêmica envolvendo Virginia Fonseca e Emily Garcia. Após ser apontado como o suposto pivô da briga entre as influenciadoras digitais, que já trabalharam em seu canal no passado, ele ironizou os rumores em suas redes sociais.

Para quem não acompanhou, a polêmica começou quando Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, revelou que havia pedido à filha para se distanciar de Emily Garcia no passado, afirmando que considerava a influenciadora digital "invejosa". A declaração foi feita no programa da herdeira no SBT, "O Sabadou com Virginia".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Após o episódio, Emily se manifestou e revelou considerar a polêmica desnecessária. No entanto, ela deixou claro que, se o assunto fosse levantado novamente, estaria disposta a revelar algo extremamente comprometedor sobre a ex-colega de trabalho. Em suas redes sociais, a influenciadora ainda pediu para elas ficarem em silêncio.

“Se eu realmente tivesse 'inveja' da sua filha e quisesse prejudicá-la, falaria para o mundo o que quase ninguém sabe, apenas desconfiam que para mim é a maior 'falsidade' e DESLEALDADE de todas! Sua filha sabe do que eu estou falando, acho que agora vocês se silenciam. Abraço", Emily informou através dos stories de seu perfil no Instagram.

Imediatamente, os seguidores começaram a especular que a possível revelação poderia ter alguma relação com o ex-chefe e ex-namorado de Virginia, o youtuber Pedro Rezende. Em resposta, Rezende usou seus stories do Instagram para ironizar os rumores, publicando uma montagem com todos os envolvidos na bancada do "Sabadou".

Rezende legendou: "E nada mudou" ao compartilhar um registro com as ex-funcionárias de seu canal. Na sequência, ele dividiu a montagem em que aparece com Emily, Virginia e Margareth no SBT, e acrescentou: "Esse programa seria no mínimo interessante." Até o momento, tanto a apresentadora quanto sua mãe não se pronunciaram sobre o assunto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

O que a mãe de Virginia disse?

Durante o Sabadou com Virginia, Margareth Serrão falou sobre o assunto após ser questionada pelo jornalista Leo Dias sobre quem ela já havia pedido para a filha se afastar. Inclusive, ela revelou o motivo para considerar a influenciadora 'invejosa': "Uma pessoa eu vou falar aqui, porque ela sabe bem disso, mas também porque ela causou. É a Emily Garcia! Agora eu vou falar o por quê”, disparou.

“Virginia estava gravando na casa do Pedro Rezende, estavam as duas gravando lá. Só que a Emily parece que tinha um namorico com ele, eu não sei direito. Eu sei que, como o Rezende gostou das gravações da Virginia, chamou Virginia de novo e causou um certo ciúme da parte dela. Ela [Emily] começou a incentivar os fã-clubes a meterem o pau na Virginia pela internet”, Margareth pontuou.