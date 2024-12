Viih Tube se emociona ao ver Ravi dormindo em casa: 'Ficha caindo'

Após alguns dias de alta de Ravi do hospital, Viih Tube se emociona ao ver o herdeiro dormindo em seu berço em casa; veja

O filho de Viih Tube e Eliezer, o pequeno Ravi, de um mês, já está em casa após alguns dias de ter recebido alta hospitalar. Nesta segunda-feira, 16, a influenciadora digital compartilhou um novo clique do herdeiro caçula e se mostrou emocionada com ele dormindo em seu bercinho.

Após 20 dias internado, o bebê, que teve diagnóstico de enterocolite, apareceu tirando uma soneca tranquilamente. A empresária então tirou um clique do momento e falou sobre estar se acostumando com a normalidade depois de muito sustos.

"Bom dia! Minha ficha tá caindo que a vida está voltando ao normal", escreveu e colocou uma carinha emocionada após dias acompanhando o filho no hospital.

Em sua rede social, Viih Tube postou um vídeo contando o que aconteceu e desabafou sobre ter ficado traumatizada ao ver Ravi correndo perigo. "Eu estou vivendo um estresse pós-traumático. Eu faço terapia, psicólogo e tudo. Ainda estou com muita ansiedade, o que é esperado. O Ravi está ótimo, em casa, mamando bem, mas eu ainda não estou bem. Eu não consigo dormir, não consigo comer, ainda está bem difícil para mim. Porque eu ainda tenho muito medo de acontecer alguma coisa, estou em alerta. É mais assustador do que o normal, mas vai passar. Estou com medo de viver isso de novo. E logo vai passar", afirmou.

Qual foi o diagnóstico de Ravi?

A influencer contou sobre a decisão de revelar o diagnóstico apenas na alta hospitalar do bebê. "O hospital publicou um comunicado de alta e falou que o diagnóstico foi enterocolite. E realmente ele teve um quadro de enterocolite. Muita gente falou: mas não era raro? Era raro para a idade dele. Enterocolite é raro para bebês atermos, que nasceram no tempo esperado. Para bebês prematuros não é raro, mas para a idade dele é raro. E é uma doença muito grave. A enterocolite necrosante muitos bebês passam e pode virar um caso cirúrgico", afirmou.

Então, ela afirmou que Ravi não teve a enterocolite necrosante, que é um dos casos mais graves. "O caso do Ravi não foi necrosante porque não necrosou. Graças a Deus ele nunca chegou ao ponto de precisar de uma cirurgia. Não perfurou o intestino, mas ele teve muitas complicações dentro da enterocolite que são graves. A gente ficou por um fio. A gente rezava porque a todo momento poderia acontecer uma situação pior. Ele teve todos sinais nos exames de que era grave, poderia piorar. Foi muito assustador", declarou. Saiba mais aqui!