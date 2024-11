Emocionante! Nas redes sociais, Viih Tube e Eliezer encantaram os seguidores ao exibir vídeo do parto do caçula, Ravi; confira

Neste sábado, 23, Viih Tube e Eliezer deixaram os seguidores encantados ao compartilhar o vídeo do parto de Ravi, filho caçula do casal, que nasceu no último dia 11. Por meio de uma publicação no Instagram, os influenciadores exibiram o momento exato em que o pequeno chegou ao mundo.

"Esse momento. Toda vez que a gente assiste, a emoção toma conta", declarou Viih na legenda da publicação.

No registro, os papais estavam emocionados ao ter o primeiro contato com o bebê. "Oi, filho! O papai tá aqui", disse Eliezer. "Eu te amo! A mamãe tá aqui, meu amor", completou Viih.

Vale lembrar que, após o nascimento, a ex-BBB foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para realizar uma transfusão de sangue. Nas redes sociais, ela explicou que o procedimento de emergência não teve relação com a cesárea anterior, quando sua filha Lua, de 1 ano, nasceu. Viih revelou que sofreu atonia uterina, condição grave que pode causar hemorragia com risco de vida.

Filho de Viih Tube e Eliezer encanta ao surgir com look natalino

A influenciadora digital e empresária Viih Tube encantou os seguidores na noite de quinta-feira, 21, ao compartilhar em suas redes sociais um novo vídeo fofíssimo em família. Nas vésperas do fim de 2024, ela e o marido, Eliezer, revelaram que já decoraram a residência do casal com itens natalinos.

No vídeo publicado por Viih, os dois aparecem junto com a filha mais velha, Lua Di Felice, de 1 ano e sete meses, organizando a sala da casa com objetos de Natal. Ao final do registro, o trio mostrou o herdeiro caçula, o pequeno Ravi, que chegou para completar a família.

Esbanjando fofura, o bebê, que nasceu no dia 11 de novembro, surgiu vestindo um look de Papai Noel, com direito a macacão e gorrinho nas cores vermelha e branca. Confira!