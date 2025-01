Tata Werneck encanta ao exibir 'dia de beleza' com a filha, Clara Maria

A apresentadora Tata Werneck deixou os seguidores apaixonados ao compartilhar um momento de descontração com a filha, Clara Maria: "Amei"

Alerta fofura! Nesta terça-feira, 28, Tata Werneck encantou os seguidores ao compartilhar um novo registro com a filha, Clara Maria, de 5 anos. Fruto do relacionamento da apresentadora com o ator Rafael Vitti, a pequena se divertiu ao arrumar o cabelo da mamãe.

"As borboletas pousaram no seu cabelo", disse Clara, que caprichou ao arrumar o cabelo de Tata com diversas presilhas diferentes. “Tá lindo, filha. Amei, meu amor”, declarou a artista nos stories do Instagram.

Assista:

Tata Werneck divide cliques fofos com a filha, Clara Maria

Na última quinta-feira, 23, Tata Werneck explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar fotos inéditas com a filha, Clara Maria. Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz e a apresentadora aparece abraçada com a herdeira durante um passeio. Já na legenda, ela contou algumas frases divertidas que a pequena já disse para ela.

"Amor da minha vida toda, que já está falando frases como "você quer privacidade?" e "roupão também serve pra relaxar e não só para banho. Você pega dois pepinos e põe nos olhos e pega um livro que não poderá ler por causa dos pepinos". Eu te amo minha pequenininha", declarou Werneck.

Vale lembrar que Clara Maria é fruto do relacionamento de Tata Werneck com o ator Rafael Vitti. Os dois completaram oito anos juntos no dia 13 de janeiro e a apresentadora fez questão de celebrar. "Há 8 anos eu me apaixonei por um homem de regata. Ele dorme com ar condicionado e eu desligo".

E completou: "Ele cozinha e eu só como. Ele é corajoso e pula de pedras e eu rezo. Ele é lindo e eu fico mediana de make. Ele me ama e eu o amo também. [...] Ele não é minha metade da laranja. Somos duas laranjas inteiras que se somam... Te amo, Rafa Vitti". Veja as fotos!

