Tá crescendo! Viih Tube exibe o barrigão de grávida em nova aparição

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube surpreendeu ao mostrar o tamanho de sua barriga de grávida. A estrela apareceu com o barrigão à mostra durante um evento neste sábado, 20, em São Paulo ao usar uma camiseta amarrada e calça.

Ela espera o nascimento do seu segundo filho, que receberá o nome de Ravi e é fruto do casamento com Eliezer. Atualmente, ela está no sexto mês de gestação.

Recentemente, Viih fez um relato sobre as mudanças em seu corpo na segunda gestação. "Seis meses de gestação e quero falar sobre o meu corpo com vocês! Diariamente estou sentindo mudanças no meu corpo e o mais engraçado é comparar as mudanças dessa gestação, com a gestação da Lua. Eu tenho tido muitas olheiras, algumas espinhas, meu cabelo não tem caído e está bem forte, mas se tem uma coisa que se manteve em ambas gestações foram as estrias", contou.

E completou: "Confesso que não me cuidei muito e elas permanecem aqui, mas [...] quero mostrar para vocês a minha rotina com o regenerador dérmico e os resultados do tratamento. É importante manter uma frequência e passar certinho todos os dias para os melhores resultados, viu?".

Eliezer revela motivo para não usar aliança de casamento com Viih Tube

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 19, para bater um papo rápido com os seguidores. Em seu Instagram oficial, o marido de Viih Tube abriu uma caixinha de perguntas e respondeu algumas dúvidas que os internautas enviaram.

Em uma das questões, um fã questionou o motivo do influenciador e a esposa não usarem aliança de casamento. Juntos desde 2022, os dois oficializaram a união de forma intimista em março de 2023, diretamente do apartamento onde moravam na época.

Eliezer, então, explicou a decisão do casal em não optar pelo anel de compromisso. "Não me cancelem, mas acho brega (risos). Apesar que somos bregas em tantas outras coisas, né? Enfim… Mas para mim o que vale é construído diariamente. Um acessório, para mim, não tem esse peso", declarou o ex-participante do BBB 22.