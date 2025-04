Médico alerta riscos graves ao fazer greve de fome como o deputado Glauber Braga: ‘Colapso’

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Adalho Fregona detalha as consequências que o corpo sofre com a escassez de nutrientes voluntária

Nos últimos dias, uma situação atípica marcou a política brasileira: o deputado federal Glauber Braga (42) decidiu iniciar um protesto radical, após ter sua cassação aprovada. Na madrugada de quinta-feira, 10, o parlamentar estabeleceu greve de fome como forma de resistência — ou precisamente, em uma restrição alimentar severa.

Na terça-feira, 15, Glauber contabilizou seis dias sem ingestão de alimentos sólidos. De acordo com sua equipe, ele estava consumindo apenas líquidos enquanto era monitorado por médicos. Ainda assim, os sinais de desgaste físico foram evidentes: ele perdeu 4 quilos e relatou fraqueza. Determinado a permanecer no Congresso até o fim do processo, o deputado chamou atenção não apenas pela postura política, mas pelos riscos graves à própria saúde.

Apesar de o ato ser chamado de greve de fome – suspensa pelo político na quinta-feira 17; nove dias depois –, o médico Adalho Fregona, especialista em emagrecimento e pós-graduado em obesidade, alerta que o quadro se enquadra como restrição alimentar parcial – o que não reduz a gravidade dos impactos ao organismo. Em entrevista à CARAS Brasil, o especialista esclarece os efeitos clínicos da escolha alimentar extrema.

“Não é só uma questão de ‘passar fome’. Estamos falando de um colapso metabólico anunciado. Ao suspender a alimentação sólida, o corpo entra em estado de catabolismo severo, queimando reservas musculares e orgânicas para manter as funções vitais”, explica Fregona, acrescentando que nos primeiros dias, ocorre a perda de massa magra, hipoglicemia e hipotensão. Com o tempo, surgem alterações cognitivas, déficits neurológicos e riscos reais de falência hepática ou renal.

Mas talvez o alerta mais grave esteja na chamada síndrome da realimentação — uma condição potencialmente fatal que pode ocorrer quando o corpo, fragilizado após o jejum, recebe nutrientes de forma abrupta. “O retorno à alimentação deve ser monitorado com extremo cuidado, ou as consequências podem ser irreversíveis”, alerta o médico.

E embora esteja sob cuidados médicos, o corpo humano tem limites. “Ignorá-los não transforma alguém em mártir, apenas em paciente grave”, afirma Fregona. Para ele, se trata de responsabilidade com a vida. “Greves de fome são protestos historicamente legítimos. Mas, do ponto de vista clínico, representam uma forma extrema, irresponsável e perigosa de se colocar à prova”, emenda o especialista.

A manifestação do deputado Glauber Braga provoca diferentes reações. Para alguns, é um ato de resistência; para outros, uma decisão preocupante. Já para o médico Adalho Fregona, o momento exige atenção. “Vejo um organismo em estado de alerta e um cenário que reforça a importância do equilíbrio entre expressão política e o cuidado com a saúde”, conclui.

