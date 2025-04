Bia Miranda conta como está a filha, que está internada na UTI

A influenciadora digital Bia Miranda usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 24, para contar como está sua filha, Maysha

A influenciadora digital Bia Miranda usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 24, para contar como está sua filha, Maysha. A pequena estava prevista para nascer entre o final de maio e o início de junho, mas veio ao mundo nesta quarta-feira, 23. Com isso, ela precisa ficar na UTI Neonatal para ganhar peso antes da alta.

"Estou acordada desde às 8h da manhã. Não tinha pegado no celular, não dormi direito esta noite. A primeira noite no hospital é toda hora enfermeira [entrando no quarto], então você não consegue descansar. Talvez eu fique aqui até amanhã. A médica falou que já vai me dar alta. Ela me dando alta, não vou poder ficar aqui. Vou ter que vir todo dia para ver a Maysha", contou Bia.

Em seguida, ela falou sobre a saúde da pequena. "Já fui lá ver ela. A enfermeira falou que a bichinha é braba. Ela foi tocar na bichinha e [a Maysha] gritou. Ela nem chorou igual uma recém-nascida, ela deu um berro. Não encosta em mim. Minha filha, né, gente? Minha cria" , declarou.

Vale lembrar que a pequena nasceu prematura e, por isso, precisou ser levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). "Estou com dó dela, vou ter que ir embora sexta-feira e ela vai ficar. Vai ficar um mês ou mais. É horrível saber que sua filha está ali daquele jeito. Estou desesperada, eu não posso fazer nada”, desabafou a mamãe logo após o parto.

Mais cedo, o influencer Samuel Sant’Anna, conhecido como Gato Preto, foi visitar a influencer Bia Miranda na maternidade. Ele não conseguiu chegar a tempo para acompanhar o parto, e também declarou que não é o pai da criança.

Vale lembrar que Bia Miranda já é mãe de Kaleb, de 10 meses, fruto da antiga união com DJ Buarque.

