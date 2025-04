Filha de Bia Miranda nasce prematura e é internada na UTI

A influenciadora Bia Miranda deu à luz à sua segunda filha, Maysha. A pequena estava prevista para nascer entre o final de maio e o começo de junho.

A influenciadora digital Bia Miranda deu à luz à sua segunda filha, Maysha, nesta quarta-feira, 23. Ela confirmou a novidade em seu perfil nas redes sociais com um vídeo segurando a recém-nascida pela primeira vez. A pequena, que é fruto do relacionamento dela com Samuel Sant'Anna, estava prevista para nascer entre o final de maio e o começo de junho.

A influenciadora também agradeceu à equipe médica pelo apoio e revelou que a filha nasceu às 21h38 Ela explicou ainda que, por se tratar de um parto prematuro, a bebê precisou ser levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Consegui gente! Agora to morrendo de sono, a Maysha nasceu às 21:38 da noite. Ela agora foi para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), mas assim, de visão a médica falou que ela tá bem, mas por ser prematura a médica falou que ela precisa ir para a UTI”, falou.

“Graças a Deus ela não nasceu com nenhum problema. Só nasceu pequenininha e prematura. Isso é um motivo sim para ficar preocupada, mas é uma preocupação a menos, ela só tá pequenininha mas ela vai conseguir se recuperar… Vai demorar? vai, mas não tem problema eu venho visitar ele todo dia na UTI”, ela continuou.

Horas depois, ela contou que foi ver a filha e desabafou: “Não dá não. Estou com dó dela, vou ter que ir embora sexta-feira e ela vai ficar. Vai ficar um mês ou mais. É horrível saber que sua filha está ali daquele jeito. Estou desesperada, eu não posso fazer nada”.

Vale lembrar que Bia Miranda já é mãe de Kaleb, de 10 meses, fruto da antiga união com DJ Buarque. Maysha, a caçula da famosa, é filha da jovem com Samuel Sant'Anna, seu atual companheiro.

