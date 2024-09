Poliana Rocha mostrou que ganhou um presente especial da nora, a influenciadora Virginia Fonseca, e do seu filho, o cantor Zé Felipe

Vovó coruja, Poliana Rocha não perdeu a chance de acompanhar o nascimento de José Leonardo de perto neste domingo, 08. Após o momento emocionante, a esposa do cantor Leonardo mostrou nesta segunda-feira, 9, que ganhou um presente especial enviado pela nora, a influenciadora Virginia Fonseca, e o seu filho, o cantor Zé Felipe.

Nos stories do Instagram, ela falou sobre o assunto. "Gente, ainda estou de pijama. Não fui trabalhar e ainda estou vivendo o momento do nascimento do Leonardo. Eu falei para o Leonardo que quando ganha neto é um dia de licença. Licença de vó", brincou ela.

Em seguida, ela mostrou que ganhou um conjunto de xícaras de porcelana personalizado. "Olha o que a Virgínia mandou fazer. Essa porcelana. Maria Flor, Maria Alice, José Leonardo", disse ela, que exibiu as iniciais dos netos dentro da xícara.

"Aí ela deu para os avós e para os padrinhos. E para minha mãe. Achei fofo. Estou encantada. Olha que coisa linda com os cavalinhos. Tudo muito lindo", complementou. Veja:

Poliana Rocha mostra presente que ganhou de Virginia (Reprodução/Instagram)

Poliana Rocha mostra novos cliques do neto recém-nascido

Mais cedo, Poliana Rocha compartilhou novos cliques do nascimento de seu terceiro neto, José Leonardo. Ela mostrou a família reunida em um momento de oração antes do nascimento do bebê. Ela também exibiu o marido, o cantor Leonardo, ao lado do filho e da nora, além de um registro com o netinho logo após o parto. Depois, Poliana ainda mostrou o rostinho de José Leonardo.

Ao dividir as imagens com os fãs, a influencer se declarou. "Ele nasceu ontem e trouxe mais VIDA para nossa família!!!! Que o José Leonardo cresça cercado de amor, carinho e muitas bênçãos, e que sua vida seja tão especial quanto o amor que já sentimos por ele!!!! Te amo, meu príncipe", escreveu ela na legenda.