Paulo Vilhena e esposa celebram primeiro ano da filha de maneira simples

Paulo Vilhena e a esposa Maria Luiza celebraram o primeiro ano da filha Manoela com uma comemoração simples e intimista em família

Esta quinta-feira, 15, é um dia mais do que especial para Paulo Vilhena e a esposa Maria Luiza. Isso porque Manoela, a filha do casal, está completando seu primeiro ano de vida.

Em sua conta no Instagram, Maria Luiza mostrou que resolveu comemorar a data especial de uma forma simples e intimista, apenas com a família. Em um local ao ar livre, Paulo e a esposa apareceram sorridentes com a filha no colo. Também é possível ver uma mesa com bolo decorado e alguns docinhos.

"Um ano do nosso grande amor comemorado do jeito mais inesperado e perfeito", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários. "Como a simplicidade é sofisticada", escreveu uma internauta. "Linda esta comemoração, enfatizando a profundidade da natureza e a benção da simplicidade", escreveu outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Luiza S. Vilhena (@marialuizasvilhena)

Primeira casa

O ator Paulinho Vilhena e a esposa, Maria Luiza, compraram a primeira casa juntos. Eles deram a boa notícia para os fãs com um post especial nas redes sociais. Eles mostraram fotos da área externa da casa, que fica perto da natureza e tem um estilo clássico com paredes de madeira e tijolinhos.

Na legenda, Maria Luiza celebrou a novidade da família. "Queria muito dividir essa nossa conquista com vocês: compramos a nossa primeira casinha em família… indescritível o sentimento! Nosso cantinho fica no interior de São Paulo para a Nono poder aproveitar muito, com segurança e liberdade, no meio da natureza! Obrigada a todos que vibram pela nossa família", disse ela, afirmando que a decisão foi tomada pensando no bem-estar da filha Manoela, de apenas um ano.

Aos 44 anos de idade, Paulinho Vilhena é casado com Maria Luiza Silveira, de 27 anos. Ela é modelo e estudante de Direito. Os dois estão juntos desde 2019, ficaram noivos em novembro de 2022 e se casaram no civil em junho de 2023.