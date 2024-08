Grávida, apresentadora do Autoesporte faz alerta importante após assalto: ‘Atenção’

Apresentadora do Autoesporte, Cris Amaral, detalha seu estado após sofrer um assalto durante sua primeira gestação e compartilha alerta importante

Na última quarta-feira, 28, a apresentadora do Autoesporte, Cris Amaral, sofreu um assalto durante sua primeira gestação. Em suas redes sociais, a comunicadora detalhou seu estado e o do bebê após o incidente e alertou seus seguidores para ficarem atentos, já que ela perdeu o acesso a alguns de seus perfis após a ação.

Através dos stories do Instagram, Cris compartilhou uma nota para se pronunciar sobre o ocorrido. Apesar de não se aprofundar em detalhes, ela explicou que está fisicamente bem, assim como o bebê após o susto: "Pessoal, sofri um assalto ontem aqui em SP. Eu e bebê estamos bem fisicamente, graças a Deus”, a jornalista iniciou o relato.

Na sequência, a apresentadora compartilhou o alerta depois de passar um tempo sem acesso às redes: “Fiquei muitas horas sem meu número celular e meu WhatsApp. Ambos recuperados agora. Não tenho as mensagens dessas últimas 24 horas. Nem o que recebi, nem o que pode ter sido enviado. Instagram também foi recuperado agora”, disse.

"Peço atenção a quem se comunica comigo pelo e-mail do Gmail, pois este ainda não consegui recuperar a senha. Cuidado com o que podem receber", Cris completou o comunicado em sua rede social. Vale lembrar que há pouco tempo, a apresentadora usou o perfil para divulgar que está à espera de seu primeiro filho com Renato Garcia.

“Sou oficialmente uma “mamãe de primeira viagem”. Não conheço nada ainda dessa rota, só sei que é longa, sinuosa (já to até sentindo os enjoos desde agora rss), requer cuidados…mas sei também que tem uma estrada linda e o destino é transformador. E como sempre fui muito empolgada com viagens, estou super emocionada”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cris Amaral (@crisamaral__)

Quem é Cris Amaral?

Cris Amaral tem uma longa carreira no jornalismo. Ela é formada em jornalismo e iniciou o trabalho na TV em 2007, quando começou como estagiária na TV Tribuna, onde ficou até 2015. Logo depois, ela foi para a Globo como repórter e trabalho no Bom Dia São Paulo e SP1. Ela se tornou integrante da equipe do Autoesporte em 2016 e segue até hoje