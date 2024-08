Namorada de MC Daniel expõe dificuldades na gravidez: ‘Tentando entender’

À espera do primeiro filho com MC Daniel, Lorena Maria desabafa sobre desafios na gravidez e aparece chorando em vídeo

À espera do primeiro filho com MC Daniel, Lorena Maria compartilhou com seus seguidores as dificuldades que tem enfrentado durante a gravidez na última segunda-feira, 19. Em suas redes sociais, a influenciadora digital e empresária apareceu chorando e contou que ainda está "tentando entender" as mudanças e os desafios dessa nova fase.

Através dos stories do Instagram, Lorena compartilhou um vídeo em que aparece se olhando no espelho com uma lingerie branca. Enquanto admira a barriguinha da primeira gestação começar a pontar, ela começa a chorar e leva a mão ao rosto. Na legenda, a modelo refletiu sobre as dificuldades para compreender e aceitar a nova etapa.

“Chorando muito tentando entender, aceitar. Meu alívio foi o papai, a família do papai, minha família”, Lorena contou que recebeu o apoio do namorado e também de sua família durante os momentos difíceis. Na sequência, ela brincou com as seguidoras que estava com medo da 'gravidez na adolescência', apesar de já ter 24 anos.

Vale lembrar que a gestação da influenciadora digital e do cantor foi anunciada na última segunda-feira, 19, durante o ‘Fofocalizando’, do SBT. Segundo o colunista Leo Dias, o casal já até realizou o chá revelação para descobrir o sexo do primeiro herdeiro, mas planeja compartilhar a novidade com o público apenas nos próximos dias.

Nas redes sociais, MC Daniel mostrou um vídeo com imagens ao lado da amada para celebrar depois de anunciar a chegada do primeiro filho. Nos registros, os dois apareceram durante o exame de ultrassom, segurando um teste de gravidez positivo e também um momento do funkeiro beijando a barriguinha da namorada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

Quem é a namorada de MC Daniel?

O amor está no ar para MC Daniel! Após rumores de que estaria vivendo um affair com a influenciadora digital Lorena Maria, o cantor assumiu publicamente o namoro no início de agosto, ao publicar uma foto romântica ao lado da amada durante uma viagem em Fernando de Noronha. Agora, eles anunciaram que vão ser pais pela primeira vez.

Os dois estão juntos desde abril deste ano, época em que MC Daniel confirmou que estava se conhecendo melhor. Apesar de terem assumido o romance somente agora, o casal nunca escondeu a paixão e já apareceram juntinhos em outros registros. A influenciadora, inclusive, acompanhou o funkeiro em shows. Mas afinal, quem é Lorena Maria?