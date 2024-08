Na reta final da gravidez, Sthefany Brito impressiona ao mostrar o barrigão

A atriz Sthefany Brito chamou a atenção ao mostrar seu barrigão de grávida. Ela está à espera de um menino, que se chamará Vicenzo

Sthefany Brito está na reta final de sua segunda gestação. A atriz, que já é mãe de Antonio Enrico, de três anos, está à espera de Vicenzo. Os dois são frutos de seu casamento com o empresário Igor Raschkovsky.

Nesta segunda-feira, 26, ela usou os Stories do Instagram para postar uma foto em frente ao espelho e aproveitou para avisar os seguidores que o herdeiro ainda não nasceu. Na imagem, ela aparece usando uma camiseta branca e uma calça preta, deixando o barrigão em destaque.

"Hello, titias. Seguimos por aqui! Hoje nesse friozinho foi dia de grudar no irmão mais velho", escreveu ela na publicação.

Neste último sábado, 24, Sthefany fez um desabafo sobre as dificuldades que está enfrentando nessa fase. "Gente, acho que minha barriga está mais baixa, hein. Deu vontade de mostrar o barrigão pra vocês. Amanhã vamos pra 37 semanas e hoje achei ela bem mais baixa", escreveu a atriz.

"Já está bem puxado por aqui essa reta final. Esta reta nem sei explicar. Dói minhas costas, meu cóccix, estou com muita azia, muito enjoo, muita falta de ar, cansaço. Sensação que peso 300 kg. Não tenho dormido, mesmo, levanto muito pra fazer xixi. Nem dormindo à tarde. Não consigo dormir", detalhou.

Confira:

Sthefany exibe o barrigão - Reprodução/Instagram

Sthefany Brito mostra detalhes do quarto do filho caçula

Sthefany Brito já está em contagem regressiva para o nascimento do segundo filho, que se chamará Vicenzo. Nesta última quarta-feira, 21, a atriz fez questão de mostrar em sua conta no Instagram todos os detalhes do quartinho do pequeno, que é em tons de branco, bege e verde, e conta com uma decoração repleta de bichinhos.

A famosa posou usando um vestido branco longo e mostrou todos os cantinhos do ambiente. O berço, na cor marrom claro conta com uma decoração colorida com o nome do bebê. "O quartinho do Vicenzo ficou pronto e eu estava super ansiosa para mostrar tudo para vocês!! Tudo ficou lindo, do nosso jeitinho e muito além do que eu sonhava", escreveu a mamãe coruja. Confira!