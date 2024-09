Mandy Moore, de This Is Us, anuncia nascimento de sua terceira filha

A atriz queridinha da série This is Us, Mandy Moore usou seu Instagram nesta quarta-feira, 25, para anunciar o nascimento de sua terceira filha

A atriz queridinha da série de drama This is Us, Mandy Moore usou seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 25, para anunciar o nascimento de sua terceira filha. A atriz já é mãe de August, de 3 anos, e Ozzie, de 1 ano e 7 meses. Os três são frutos do relacionamento com o cantor Taylor Goldsmith.

Na imagem, ela e o companheiro aparecem sorridentes com o bebê no colo. "Lou está aqui! Louise Everett Goldsmith chegou feliz, saudável e bem a tempo da temporada de Virgem. Ela é a nossa menina dos sonhos e os seus irmãos mais velhos já estão tão obcecados por ela quanto nós. Sou infinitamente grata pela nossa família de 5 (e pelos nossos "big three") e emocionada com cada momento desta época especial".

A expressão "Big Three", que em tradução livre significa "O Grande Trio", refere-se à série onde a personagem de Mandy, Rebecca, é mãe de três filhos: Kevin, Randall e Kate. Assim como na série, a atriz agora também é mãe de três filhos.

Felizes com a notícia, os fãs deixaram diversos comentários carinhosos à Mandy Moore e sua família. "Uma menina e dois meninos, vocês realmente fizeram acontecer na vida real!", disse uma. "Oh Mandy, estou tão feliz. Bem vindo ao mundo, amorzinho", comentou outra. "Oh, isto é tão emocionante! Parabéns, mamãe", escreveu uma terceira.

Mandy Moore anunciou gravidez em maio

A atriz anunciou a gravidez no final de maio com a mesma referência especial à série de sucesso."Algumas vezes, a vida imita a arte. A terceira no nosso 'Grande Trio' está vindo logo. Mal posso esperar por esses dois meninos terem uma irmãzinha", escreveu ela na legenda da publicação.

Na foto, os dois herdeiros aparecem com camisetas revelando que se tornaram irmãos "mais velho" e "do meio", respectivamente.