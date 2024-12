Filha de Maíra Cardi é diagnosticada com um transtorno

Maíra Cardi surpreende ao revelar que sua filha, Sophia, foi diagnosticada com um transtorno sensorial: ‘Eu achava que era birra’

A coach Maíra Cardi surpreendeu ao contar que sua filha, Sophia, fruto do antigo relacionamento com Arthur Aguiar, foi diagnosticada com Transtorno de Processamento Sensorial (TPS). Ela disse que uma amiga que é psicóloga infantil percebeu os sinais na menina e alertou a mãe para que buscasse conhecimento e o tratamento para a filha.

Em um vídeo no TikTok, Maíra explicou que a filha tem hipersensibilidade sensorial desde que era bebê. Porém, ela disse que achava que era apenas birra de criança e não sabia que podia ser uma condição da genética da criança. Agora, ela está mais atenta aos sinais e vai levar a filha para iniciar o tratamento.

"Em resumo, o cérebro age da maneira diferente das outras pessoas porque a percepção sensorial é diferente. É como se os sentidos dela fossem aguçados, o tato, a audição, da visão, cheiro”, disse ela, e completou: "Eu achava que era uma frescura. Mas, agora, descobrindo que é um transtorno, uma hipersensibilidade sensorial, muda completamente. Porque muda minha abordagem com ela, minha paciência, muda o tratamento que ela vai iniciar agora. E inclusive eu não forçar ela a alguma coisa que não posso forçar. Se você força a sua criança, você pode causar um dano muito maior”.

Os sintomas do transtorno

Assim, Cardi contou quais foram os sinais que percebeu na filha e que eram excessivos para a idade dela. “A Sophia tem hipersensibilidade sensorial, que é fragmento dentro disso, é o que a gente mapeou até agora. Ela nasceu com a hipersensibilidade auditiva. Quando ela era bebê, ela tinha muita dificuldade para dormir de dia, e começou a arrancar os cabelos da cabeça, de tanto nervoso por não conseguir dormir. Sophia acordava 10 vezes durante a noite, e de dia ela não dormia. A gente isolou todo quarto dela de barulho, de luz, de tudo, e colocava uma música de dormir. O quarto dela, eu mandei fazer acústico, como se fosse um estúdio de música, e o breu da escuridão”, disse ela.

Então, a menina foi crescendo e apresentando outros tipos de sensibilidade. "Mais para a frente, ela começou a ter um problema na pele, emocional, que começou a ficar branca, eu fui na médica e a pele dela precisava ser bastante hidratada. Ela não me deixa passar o creme, ela chora muito, grita, ela tem agonia. Eu achava que era birra. Eu já comecei a notar que tinha alguma coisa estranha. Outro dia eu cheguei em casa e ela estava chorando porque tinha lavado a mão, mas estava agoniada. E é um choro desequilibrado. Eu notei que aquilo ali não era normal”, afirmou.

O terceiro sinal que ela apresentou foi sobre a textura das roupas e cheiros. "Outra coisa: roupa. Ela não usa todas as roupas. Às vezes ela gosta da roupa, mas a textura faz com que ela não fique com a roupa. Ela tem a angústia com a roupa. Eu fui pesquisar o que era. Sophia é muito agoniada com cheiro”, finalizou.