Médica faz importante alerta sobre futura cirurgia de Maíra Cardi

Recentemente, Maíra Cardi revelou que precisará passar por uma cirurgia antes de tentar engravidar do atual marido Thiago Nigro. A life coach já é mãe de Sophia, de seis anos, fruto do seu relacionamento com Arthur Aguiar, e de Lucas, de um relacionamento antigo.

Há alguns anos, a famosa passou por um procedimento estético no rosto, que teve complicações. Maíra fez preenchimento com polimetilmetacrilato, mais conhecido como PMMA, mas o corpo dela rejeitou a substância.

Em entrevista para o Glow News, a cirurgiã plástica Maiéve Corralo, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, contou qu o PMMA não é absorvido pelo corpo e o ideal é fazer preenchimento com Ácido Hialurônico.

“A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e de Dermatologia contraindica veemente o uso de metacril para fins estéticos. Ele é um produto não absorvível. Ele tem um preço muito inferior aos preenchedores e ainda está sendo utilizado pelos não médicos que foram liberados de fazer procedimentos injetáveis. Todos os dias a gente recebe no consultório várias complicações causadas por esse tipo de preenchedor”, disse ela.

A especialista ainda ressaltou os riscos desse produto. "O organismo reage contra o metacril, e esse processo inflamatório pode provocar abortos e até infecções no bebê. É muito grave. Mesmo que seja usada uma pequena quantidade, dependendo da quantidade aplicada, a vida da paciente pode estar em risco, podendo até resultar em infecções generalizadas".

Maiéve afirmou que Maíra precisará passar por uma cirurgia para retirar o preenchedor, o que pode causar deformidades. “Tem que retirar parte do tecido saudável junto. Na região que está preenchida vai ficar uma deformidade, que depois de todo o caso inflamatório resolvido tem que fazer uma reconstrução, talvez com ácido hialurônico ou com a gordura do próprio corpo. É um processo de reconstrução que deverá ser feito em um segundo momento".

Cirurgia

A coach Maíra Cardi abriu o jogo sobre o motivo para ainda ter tentado engravidar em seu novo casamento com o influencer Thiago Nigro. Em um vídeo nas redes sociais, ela contou que precisa realizar uma cirurgia estética antes de aumentar a família. Inclusive, a morena revelou os detalhes sobre a cirurgia que precisa fazer para reverter um antigo procedimento estético.

Maíra contou que precisa remover uma substância que colocou no rosto há alguns anos e que seu corpo rejeitou. "Tem uma bola aqui. Quando eu sorrio, isso tudo é duro e faz parte do polimetilmetacrilato. Isso tudo é dele, mas eu não coloquei tudo isso. O meu corpo rejeitou, como o de várias pessoas fazem. O corpo cria como se fosse uma proteção e inflama", disse ela.

"Isso faz com que você vá perdendo a circulação e necrosando. É muito irresponsável dos profissionais fazer esse procedimento. Por conta disso, não posso fazer nada [relacionado a procedimentos estéticos]. Há muitos anos, meu dermatologista não coloca nada no meu rosto. Vou ter que fazer uma cirurgia e arrancar um pedaço da bochecha porque está gravíssimo", completou.

Então, Cardi confirmou que a cirurgia será feita antes de engravidar novamente. "De vez em quando, o rosto fica quente. Inclusive, tenho que fazer a cirurgia antes de engravidar. Não dá para engravidar e fazer o processo. Graças a Deus, fiz em minúsculas quantidades, mas ainda assim foi suficiente para me deformar", afirmou.

