Mãe de Neymar se derrete ao postar fotos da neta recém-nascida: "Nosso amor"

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar Jr, encantou os seguidores ao postar nas redes sociais algumas fotos com a neta recém-nascida, Helena

Nadine Gonçalves explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta segunda-feira, 22, ao compartilhar algumas fotos com a terceira neta, Helena. A menina, filha de Neymar Jr com a modelo Amanda Kimberlly, nasceu no dia 3 de julho, em uma maternidade de São Paulo.

Ao postar no feed do Instagram uma foto com Helena no colo e outras da bebê sozinha, a vovó se derreteu. "Seja bem-vinda, bebê! Que Deus possa conduzir os seus caminhos, te guardando e livrando-te de todo e qualquer mal. Que você possa sentir o nosso amor", escreveu Nadine na legenda, que também é avó de Davi Luca, de 12 anos, e Mavie, de nove meses.

Os internautas ficaram encantados com os cliques. "Que linda. A cara do Davi", disse uma seguidora. "É a cara do irmão! Que bonitinha! Parabéns a vocês por todo apoio dado a essas mães. Muito amor e luz a vocês!", escreveu outra. "Parabéns pela sua netinha. Ela é linda", falou uma terceira.

Após muitas especulações sobre Neymar ser ou não o pai da filha Amanda Kimberlly, o jogador de futebol rompeu o silêncio e apresentou a herdeira para os fãs. Ele compartilhou um álbum de fotos de Helena ainda na maternidade e mostrou o rosto dela. Em um dos cliques, o atleta surgiu ao lado do filho mais velho, Davi Lucca, ao mostrar que os dois acompanharam a chegada da menina ao mundo. "Helena - 03/06/2024", escreveu na legenda.

Nadine Gonçalves posta fotos com Mavie

Recentemente, Nadine Gonçalves compartilhou nas redes sociais vários cliques com a neta, Mavie. A menina é filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi. Ao publicar os cliques em que aparece sorridente com a bebê, Nadine falou sobre o amor que sente pela netinha.

"Que Deus te abençoe e conduza os seus caminhos, que te livre de todo e qualquer mal, que mesmo distante você possa sentir o meu amor por você. Que a cada encontro, eu tire um sorriso seu. Te amo, minha bebê linda", escreveu na legenda. Confira!