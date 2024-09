Lucas Guedez fala sobre presentes que comprou para filho de Virginia: ‘Ele cresce rápido’

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Guedez, amigo pessoal de Virgínia, conta que levou presentes para José Leonardo na maternidade

Lucas Guedez (22) foi convidado por Virgínia Fonseca (25) para acompanhar o momento mais especial da vida dela e do cantor Zé Felipe (26): o nascimento de José Leonardo (0), no último domingo, 8, em uma maternidade particular em Goiânia.

O integrante do Sabadou, programa semanal exibido aos sábados pelo SBT e que tem a mãe de três na apresentação,viajou de São Paulo para assistir ao parto ao vivo. No entanto, após uma série de imprevistos ele desembarcou na capital horas após o nascimento do novo herdeiro.

Em entrevista à CARAS Brasil, Guedez conta que levou presentes para o recém-nascido. O criador de conteúdo optou por roupas mesmo sem saber o tamanho do menino. O bebê nasceu pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros.

Leia também:Virginia Fonseca deixa a maternidade com o filho e o marido

O amigo de Rafa Uccman (31) conta que não deixa de comprar presentes para os filhos de Virgínia sempre que tem a oportunidade de encontrar algo que lembre os pequenos. Além do José Leonardo, a apresentadora é mãe de Maria Alice (3) e Maria Flor (1).

"Eu sempre levo presentes para as Marias, sempre que viajo ou estou em São Paulo se eu ver algo que achei a cara delas eu compro e levo, sempre compro roupas porque elas gostam muito de roupas e fantasias e pro José Leonardo comprei roupinhas, sapatos só não sei se acertei no tamanho, mas ele cresce rápido", conta.

Amigo pessoal de Virgínia, Guedez reforça seu carinho e admiração com a famosa. Ele revela que foi um dos poucos amigos convidados para o momento em família. "Fazia um tempo que não nos encontrávamos e encontrar com ela é sempre uma alegria e agora mãe de 3 então a alegria é triplicada", conclui.

VEJA OS PRESENTES DO FILHO DE VIRGÍNIA: