Lucas Guedez toma vacinas para conhecer filho de Virgínia: 'Precisava'

Lucas Guedez relata à CARAS Brasil que perrengue o impediu de assistir ao nascimento do terceiro filho de Virgínia

Lucas Guedez (22) é um dos poucos amigos de Virgínia Fonseca (25) escolhidos para marcar presença no momento do nascimento de José Leonardo (0), primeiro filho menino da apresentadora com Zé Felipe (26). Os dois já são pais de Maria Alice (3) e Maria Flor (1).

O menino veio ao mundo em uma maternidade particular em Goiânia, na tarde do último domingo, 8, pesando 3.590kg e com 49,5 centímetros. Para o momento especial, a também influenciadora fechou um andar da maternidade e mandou personalizar o local com papel de parede e uma recepção com lembrancinhas e comidas.

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas conta que recebeu o convite da amiga com entusiasmo. O criador de conteúdo, que atua como integrante do Sabadou, programa que a famosa comanda nos sábados do SBT, revela que precisou seguir alguns protocolos de segurança para conhecer o novo herdeiro da estrela.

"A Virgínia me convidou para estar presente na hora do nascimento, tomei todas as vacinas que precisavam ser tomadas. Domingo eu gravei de manhã e em seguida fui para Goiânia, acabei chegando depois do nascimento por que o voo atrasou uma hora", conta.

Lucas não assistiu de perto o momento do nascimento, já que Virgínia entrou em trabalho de parto um pouco antes do previsto. Apesar do contratempo, o amigo pessoal e colega de trabalho da famosa presenciou o momento em que as irmãs do recém-nascido o conhecem pela primeira vez.

Durante conversa com a reportagem, Lucas revela que sua amizade com a esposa de Zé Felipe é forte e que era um desejo dela ter a sua companhia. "Fui correndo para a maternidade, fazia um tempo que não nos encontrávamos e encontrar ela é sempre uma alegria e agora mãe de três a alegria é triplicada", conclui.

VEJA FOTO DO FILHO DE VIRGÍNIA: