Luan Santana mostra tela de bloqueio no celular e derrete seguidores

Em suas redes sociais sexta-feira, 20, Luan Santana que está à espera de uma menina, sua primeira filha, mostrou a barriguinha de Jade

Em suas redes sociais, Luan Santana abriu uma caixa de perguntas nesta sexta-feira, 20, e derreteu os corações de seus seguidores. Ao ser questionado qual era sua tela de bloqueio no celular, o cantor, que revelou que será pai de uma menina, mostrou a foto de Jade Magalhães já com a barriguinha saliente.

Foto: Reprodução / Instagram

Na última quinta-feira, 19, o casal que reatou o namoro este ano, revelou o sexo do bebê. Em vídeo, os dois aparecem em imagem preta e branca, na cama, de olhos vendados e passando tinta um no outro. A gravação está em preto e branco.

Depois, a gravação ganha cor e mostra que eles estão se sujando com uma tinta rosa. Os dois tiram a venda e celebram a notícia se beijando. Em seguida, Luan e Jade saem do quarto e vão dividir a novidade com os familiares.

Os fãs parabenizaram o casal nos comentários. "Eu sabia! Pai de menina, que Deus abençoe muito, meu cantor! Te mo", disse uma seguidora. "Parabéns, que venha com muita saúde", falou outra. "Sabia que você tinha cara de pai de menina!!!! Vem, meteorinhaa", comentou uma terceira. Vale lembrar que Luan e Jade revelaram a gravidez em junho.

Luan Santana e Jade Magalhães mostram pela 1ª vez o ultrassom do bebê

Esperando seu primeiro filho, Luan Santana e Jade Magalhães encantaram ao mostrarem pela primeira vez o ultrassom do bebê. Nesta terça-feira, 17, o casal publicou um vídeo emocionante de quando foram ao médico realizar o exame.

Já mostrando ser papai coruja, o artista apareceu conversando com a barriga e fazendo carinho em sua amada. Na tela do computador foi possível ver o rostinho do bebê, que até o momento não teve seu sexo revelado nem nome.

"ANTES QUE TE FORMASSE NO VENTRE JÁ TE CONHECIA, E ANTES DO SEU NASCIMENTO JÁ HAVIA TE CONSAGRADO.” jeremias 1:5", escreveu Luan Santana o versículo da Bíblia na legenda do vídeo marcante. Confira!