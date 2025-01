Nubia Oliiver é internada com pneumonia em hospital de São Paulo

A modelo e empresária Nubia Oliiver, de 51 anos, está há três dias no Hospital São Luiz, em São Paulo, após passar mal em Uberaba, Minas Gerais

A modelo, atriz e empresária Nubia Oliiver, de 51 anos, está internada há três dias no Hospital São Luiz, da Rede D'Or, em São Paulo, após ser diagnosticada com pneumonia. A famosa contou que começou a se sentir mal em sua fazenda em Uberaba, Minas Gerais.

"Foi um susto. É algo que exige atenção, mas estou confiante na recuperação total", contou em entrevista à Quem. E acrescentou:"Fui sorteada com o prêmio da loteria, porém inverso (risos). Não posso perder o humor diante desse susto", divertiu-se.

Nubia comentou sobre a internação, que aconteceu durante as suas férias. "Preciso ser grata por ter condições de vir a um hospital particular. Porque se eu fosse depender do sistema único de saúde, estaria ferrada. É com muita tristeza que digo isso, mas é a nossa realidade brasileira. Estava de férias na fazenda, mas os prontos-socorros da cidade lestavam lotados e resolvi voltar para casa", explicou.

A atriz então voltou para São Paulo e recorreu à emergência. Agora, a modelo diz qual a sua previsão de alta: "Segundo os médicos, ficarei até a próxima sexta internada. E terei que reprogramar todas as minhas férias. Mas a saúde está em primeiro lugar, ainda mais porque esse ano só está começando", disse.

No fim de 2024, Nubia criou um perfil para os admiradores de seus pés, a pedido do público que acompanha seu trabalho nas plataformas de conteúdo adulto. "Já cheguei a faturar R$ 20 mil com conteúdos voltados para esse nicho. É um público muito fiel e que merece toda a minha atenção. Estou sempre buscando retribuir o carinho da melhor forma possível", afirmou.

Fim de noivado

Em setembro, Nubia Oliiver anunciou o fim do noivado com o advogado Francisco Silva. Ao portal LeoDias, a atriz confirmou o término da relação após quatro anos e meio e desabafou sobre o que estava sentindo na ocasião.

“Meço um relacionamento sempre como uma balança, onde precisa ter equilíbrio entre ônus e bônus, e quando essa balança por algum motivo ou vários está desequilibrada, temos que ajustar. Porém, após várias tentativas desses ajustes, não conseguimos ter esse equilíbrio na balança. Então entende-se e aceita-se que o ciclo precisa ser fechado”, iniciou. Confira!

Leia também: Núbia Oliiver comenta sobre prática sexual ousada e causa alvoroço nas redes sociais