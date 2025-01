Valentina Herszage comenta sobre experiência de atuar com Fernanda Torres

Após vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, Valentina Herzsage homenageou a atriz e comentou sobre a experiência de terem atuado juntas

O último domingo, 5, foi histórico para o povo brasileiro. Isso porque Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz de Drama pelo filme Ainda Estou Aqui.

Nesta segunda-feira, 6, Valentina Herszage, que também atuou no filme, fez questão de homenagear Fernanda e também comentou sobre a experiência de ter atuado ao lado dela.

"Que honra ter assistido tão de perto essa atriz gigante em cena e fora de cena. Ter acompanhado seu processo, sua concentração e seu embalo artístico tão potentes. Ter feito Vera Paiva, filha de Eunice Paiva em Ainda Estou Aqui e aprender a cada dia com a sua excelência nesse ofício que é carregar água na peneira. A primeira vez que trabalhamos juntas foi na série Fim, que ela mesma escreveu, a partir de seu livro, depois seguimos para mãe e filha. Esse premio é dela e de todo o Brasil. Ela subiu lá e fez o melhor discurso da noite. Ela, sua inteligência e seu humor infalíveis. Fernanda é apaixonante. Todos nós somos loucos por ela. Viva, parceira de crochê!!! De fio e de cena! Que admiração", escreveu a famosa.

No longa, Fernanda interpreta Eunice Paiva, advogada e viúva do ex-deputado Rubens Paiva, um dos mortos pela ditadura militar brasileira. Valentina interpreta Vera Paiva, a filha mais velha do casal.

Vitória

A atriz Fernanda Torres é a vencedora da categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025. Na noite de domingo, 5, ela fez a alegria do Brasil ao conquistar o prêmio internacional por sua interpretação de Eunice no filme Ainda Estou Aqui.

Ao subir no palco, ela fez um discurso de agradecimento e citou sua mãe, Fernanda Montenegro, que já foi indicada ao Globo de Ouro no passado.

"Meu Deus, eu não preparei nada, porque eu não sei se eu estava pronta. Isso foi um ano incrível para os desempenhos de atrizes, tantas atrizes aqui que eu admiro tanto. E, claro, eu quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo. Que história, Walter. E, é claro, eu quero dedicar esse prêmio à minha mãe, vocês não têm ideia, ela estava aqui há 25 anos, e isso é uma prova que a arte dura na vida, até durante momentos difíceis pelos quais a Eunice Paiva passou e com tanto problema hoje em dia no mundo, tanto medo, esse é um filme que nos ajudou a pensar em como sobreviver em tempos como esses. Então, para a minha mãe, para a minha família, para os meus filhos e para todos, muito obrigada ao Globo de Ouro", disse ela.

Antes da premiação, Torres confidenciou que não acreditava em sua vitória do Globo de Ouro em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo. "A chance de alguém falando português levar um prêmio desse tamanho é praticamente nula. Só de estar indicada para uma categoria tão incrível, de atriz em drama, eu já estourei meu champanhe. Então amanhã eu vou para lá com uma sensação de dever cumprido", afirmou ela.

Fernanda Torres concorreu na categoria contra Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet. A atriz trouxe para o Brasil um prêmio inédito para o cinema nacional.

O filme Ainda Estou Aqui também concorria na categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, mas não venceu.

