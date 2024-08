A influenciadora digital Lorena Maria revelou que teve um sonho premonitório sobre o primeiro filho dela com o cantor MC Daniel

A influenciadora digital Lorena Maria está à espera de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Mc Daniel. Após o chá revelação exibido por Ana Maria Braga no Mais Você desta segunda-feira, 26, a futura mamãe revelou que teve um sonho premonitório sobre o primeiro filho dela com o funkeiro.

"Eu sonhei com você três dias antes e você era igualzinho ao meu pai", escreveu a influenciadora em um story publicado no Instagram. Na publicação seguinte, ela aparece olhando para o namorado e escreveu: "Eu te avisei".

Lorena Maria e MC Daniel (Reprodução/Instagram)

MC Daniel e Lorena Maria revelam gênero do primeiro filho no Mais Você

Ana Maria Braga revelou no Mais Você o sexo do primeiro filho de MC Daniel e Lorena Maria. Durante uma conversa com Tati Machado, a apresentadora compartilhou que o cantor deu a ela a exclusividade para anunciar a novidade: o casal está esperando um menino!

"É o primeiro filho do casal! Eles assumiram o romance há dois meses, e nós temos imagens da revelação do sexo do bebê", iniciou Tati. "Vem aí um menino! É muita emoção! O Daniel falou que esse era o maior sonho da vida dele. Obrigada por deixar a gente contar antes de todo mundo. Felicidades, Daniel e Lorena. Parabéns! Que sejam muito felizes!", declarou Ana Maria.

Em uma publicação no feed, Lorena Maria mostrou como foi o momento da descoberta. "Eu sabia que era você, meu menino!", escreveu. No vídeo compartilhado, ela e o cantor cortam um bolo com uma taça e descobrem que serão pais de menino.

Nos comentários, os internautas celebraram a novidade. "Felicidade a essa família escolhida por Deus. Esse príncipe será tão valente quanto a mãe e tão resiliente quanto ao pai. Imbatível será essa felicidade! Que venha nosso meninão com muito amor, paz prosperidade", disse uma. "Deus abençoe",d isse outra.

Veja como foi o momento: