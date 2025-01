Lexa surge de pijama e exibe o barrigão da primeira gravidez

Em suas redes sociais, a cantora Lexa apareceu com a blusa do pijama levantada e deixou à mostra o barrigão da primeira gravidez

Em suas redes sociais, Lexasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores.

Atualmente, a cantora está à espera de Sofia, sua primeira filha com o noivo Ricardo Vianna. Nesta quinta-feira, 9, a artista publicou em seu Instagram Stories um vídeo em que deixou a barriga bem à mostra.

Com um pijama do famoso personagem Stitch e com a blusa levantada, Lexa exibiu o barrigão enquanto Ricardo cantava ao fundo. "Ricardo me zuando. Meu pijama já está se desfazendo", escreveu ela com um emoji de riso.

Fase sem álcool

Na quarta-feira, 8, a cantora Lexa decidiu falar sobre sua decisão de parar de beber. A artista, que está à espera da primeira filha, que se chamará Sofia e é fruto do seu relacionamento com Ricardo Vianna, refletiu sobre a fase sem álcool e analisou que sua percepção de vida tem ganhado outra forma com a total sobriedade.

"Agora que venho praticando e vivenciando mais a sobriedade com relação a álcool, o quanto a minha percepção vem mudando... amo uma cerveja, e vou voltar a beber depois que tiver minha filha. Não tem problema nenhum. Mas o quanto a vida dá uma virada de chave quando você está ligado o tempo todo, quanto a disposição, quanto a procrastinação... vou querer adotar isso mais para minha vida", analisou.

Em seguida, ela relembrou que já viveu problemas com o alcoolismo. "Se tem uma pessoa que gosta de tomar uma bebida, sou eu. Depois, eu beirei um lugar meio sombrio, mas depois consegui me consertar. Mas agora, sem beber, minha cabeça mudou muito", continuou.

Na legenda, escreveu: "Impressionante... como é bom não ter ressaca em todos os sentidos, principalmente moral. Voltarei a beber futuramente? Sim, mas bem menos do que já bebi um dia. Tô vivendo a lucidez há meses e tô curtindo", encerrou.

